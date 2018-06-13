Из-за чего на лице появляются черные точки

Черные точки – очень распространенная проблема для участков на лбу или на носу. Существует множество косметических способов избавиться от них, но лучше разобраться с истинной причиной их появления.

Чаще всего именно проблемы с кишечником является причиной появления черных точек, передает Сosmo. Поэтому стоит следить, чтобы потреблять достаточно клетчатки и ешьте больше салатов.

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Также организму может не хватать витамина В. Косметологи рекомендуют не есть слишком много жирной пищи, которая сильно насыщена холестерином.

Еще одной из причин может быть недостаток элементов кисломолочных продуктов для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и растительного масла, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Пенки и гели для умывания лица могут нарушить естественный pH кожи. В результате поры начнут забиваться больше. Рассыпчатая пудра не должна забивать поры, но ею не стоит пользоваться в жару, нанося уже на жирную и загрязненную в течение дня кожу.

Также не стоит лишний раз прикасаться в течение дня к лицу – из-за плохо вымытых рук на кожу попадают множество микробов и бактерий.

Когда человек занимается спортом и потеет, кожа может воспалиться, ведь поры забиваются. Но это можно легко решить, надевая повязку на лоб, и протирая лицо влажными матирующие салфетками.

Фото: Unsplash.

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