Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона

Очень интересная информация всплыла в Соединенных Штатах. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон в 2017 году выступил против саудовско-эмиратского вторжения в Катар и убеждал президента Трампа не поддерживать такой маневр.

Это привело в ярость принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда Ан-Нахайяна, который начал лоббировать увольнение Тиллерсона, которое и произошло в начале этого года.

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В принципе, многие и раньше знали и писали о том, что Рекс Тиллерсон был уволен именно из-за разногласий с президентом относительно внешней политики. Однако эта инфа открывает для нас несколько новых ракурсов этой истории:

1. Насколько Эмираты влиятельны в нынешней администрации Белого Дома, что могут позволить себе пролоббировать увольнение госсекретаря США.

2. Саудовская Аравия и ОАЭ действительно готовили военное вторжение в Катар, а посему переброска Турцией своих войск в газовый эмират в мае 2017 года была не совсем блефом. В Анкаре что-то знали.

3. Тиллерсон действительно был завязан больше на катарцах, особенно в годы, когда он был CEO американского энергетического гиганта "ExxonMobil", поэтому то, что он пошел против Трампа и саудитов ценой своей должности, говорит лишь о том, насколько тесны его связи с Дохой.

4. Информация, которую озвучивали в Госдепартаменте США в прошлом году, о том, что Тиллерсон имел 20 звонков в день на фоне кризиса в Заливе, похоже, относилась как раз к этому эпизоду – Тиллерсон изо всех сил пытался не допустить конфликта между монархиями.

5. Наконец, учитывая эту информацию, можно допустить, что слухи о том, что посол ОАЭ в Штатах Юсеф Аль-Отайба чуть ли не ногой двери открывает в Овальный кабинет, имея дружеские и почти братские связи с Джаредом Кушнером – зятем президента – по ходу могут быть правдой.

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