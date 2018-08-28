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Из-за чего на теле появляются растяжки: причины

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Растяжки после беременности
Растяжки после беременности / zdorovia.com.ua

Причины появления растяжек на теле могут быть разными. В частности, это может быть из генетическую предрасположенность.

1. Если у вас не слишком эластичная кожа в следствии наследственных признаков, за такой кожей необходимо следить особенно тщательно, передает "Страна здоровья".

Дерматологи настаивают на интенсивном увлажнении, а также иногда следует проводить специальные косметологические процедуры.

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2. Также часто растяжки появляются, когда человек резко набирает или сбрасывает вес. Чаще всего растяжки появляются при снижении веса, ведь кровоснабжение кожи становится хуже, появляются складки и рубцы.

3. Растяжки могут появляться даже в довольно юном возрасте. С такой проблемой сталкиваются подростки, у которых рост костей опережает рост мышц.

4. Во время беременности у большинства женщин также появляются растяжки на теле – страдают грудь, живот и бедра. А все потому, что они увеличиваются в объеме, а кожа теряет эластичность. Из-за того, что эпидермис сильно натягивается, образуются микроразрывы.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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