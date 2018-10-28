Из-за чего пациенты отказываются принимать назначенные лекарства

Некоторые пациенты отказываются принимать лекарства, которые им назначил медик. Этот страх называется фармактофобией.

Об этом пишет поведенческий психолог Сергей Кистенов в Instagram.

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Страх перед принятием лекарств есть у 2 из 10 пациентов. Большая часть отказывается от употребления препаратов, что ухудшает прогноз и течение заболевания. Некоторые пациентыиз-за стыда скрывают от врача факт отказа, чем очень сильно затрудняют диагностический и лечебный процесс.

Фармактофобия – причины возникновения: 1. Аллергия на любые лекарственные средства.

2. Опыт интоксикации или сильные побочные эффекты.

3. Подражание поведению авторитетных лиц, страдающих фармактофобией.

Страх перед лекарствами часто является неаргументированным или же аргументируется очень слабо. Среди самых распространенных отговорок – неприязнь к веществам химического происхождения, как к посторонним в природе, следствием чего является приверженность к лечению любого рода природными препаратами.

Страх перед лекарством часто является неаргументированным

Плохое соблюдение режима приема лекарств связано с рядом когнитивных стилей у пациентов:

• представление о высокой степени влияния на здоровье как внешних факторов, так и собственных представлений пациента;

• повышенная тревога;

• страх;

• скептицизм в отношении лекарств.

Чтобы избежать этого явления, врач должен объяснять пациентам, давать выбор и отвечать на вопросы.

Врач должен объяснять пациентам, давать выбор

Заниматься лечением фармактофобии должен квалифицированный психотерапевт. Основными методиками лечения является когнитивно-поведенческая терапия и различные методики релаксации.

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