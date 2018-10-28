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      Из-за чего пациенты отказываются принимать назначенные лекарства

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      Из-за чего пациенты отказываются принимать назначенные лекарства
      Из-за чего пациенты отказываются принимать назначенные лекарства / thedoctorweighsin.com

      Некоторые пациенты отказываются принимать лекарства, которые им назначил медик. Этот страх называется фармактофобией.

      Об этом пишет поведенческий психолог Сергей Кистенов в Instagram.

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      Страх перед принятием лекарств есть у 2 из 10 пациентов. Большая часть отказывается от употребления препаратов, что ухудшает прогноз и течение заболевания. Некоторые пациентыиз-за стыда скрывают от врача факт отказа, чем очень сильно затрудняют диагностический и лечебный процесс.

       
      Фармактофобия – причины возникновения:
      1. Аллергия на любые лекарственные средства.
      2. Опыт интоксикации или сильные побочные эффекты.
      3. Подражание поведению авторитетных лиц, страдающих фармактофобией.

      Страх перед лекарствами часто является неаргументированным или же аргументируется очень слабо. Среди самых распространенных отговорок – неприязнь к веществам химического происхождения, как к посторонним в природе, следствием чего является приверженность к лечению любого рода природными препаратами.

      Страх перед ліками часто є неаргументованим

      Страх перед лекарством часто является неаргументированным

      Плохое соблюдение режима приема лекарств связано с рядом когнитивных стилей у пациентов:

      • представление о высокой степени влияния на здоровье как внешних факторов, так и собственных представлений пациента;
      • повышенная тревога;
      • страх;
      • скептицизм в отношении лекарств.

      Чтобы избежать этого явления, врач должен объяснять пациентам, давать выбор и отвечать на вопросы.

      Лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір

      Врач должен объяснять пациентам, давать выбор

      Заниматься лечением фармактофобии должен квалифицированный психотерапевт. Основными методиками лечения является когнитивно-поведенческая терапия и различные методики релаксации.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Почему многие пациенты не пьют назначенные лекарства? Кто виноват и что делать? Вы узнаете в новом посте. Не забывайте про ️ . По современным научным данным, страх перед приемом назначенных лекарств присутствует у 2 пациентов из 10. Причем, более половины пациентов не могут перебороть себя и отказываются от приема лекарств, что во многом ухудшает прогноз и течение заболевания. Некоторые пациенты из-за стеснения скрывают от лечащего врача факт отказа, чем очень сильно усложняют диагностический и лечебный процесс. Причины фармакофобии: 1. выявленная аллергия на какие-либо лекарственные средства; 2. опыт интоксикации или сильные побочные явления; 3. следование поведению авторитетов, страдающих фармакофобией или шарлатанов. Страх лекарств иррационален и часто никак не аргументируется больным или аргументируется очень слабо. Но среди часто встречающихся «объяснений» доминирует неприязнь к веществам химического происхождения, как к инородным в природе, следствием чего является привязанность к лечению всякого рода природными препаратами. Многие из них действительно являются лекарственными средствами, однако их эффективность и терапевтический диапазон во многих случаях ограничены. ️Плохое соблюдение режима приема лекарств связано с рядом когнитивных стилей у пациентов, включая: • представления о высокой степени влияния на здоровье как внешних факторов, так и собственных представлений пациента; • повышенную тревогу; • страх; • скептицизм в отношении лекарств (высокий уровень обеспокоенности в отношении побочных эффектов и низкая убежденность в необходимости приема лекарств). Что делать врачу для профилактики: Мы все чаще говорим о том, что возрастает значение совместного (врачом и пациентом) приема решений о терапии, так как это способствует снижению отказов от лечения. Врач должен объяснять, давать выбор и отвечать на вопросы. Как лечить фармакофобию и к кому обратится? Лечением должен заниматься квалифицированный психотерапевт. Ввиду невозможности использовать лекарственные средства, основными методиками лечения являются когнитивно-поведенческая терапия и различные методики релаксации.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоровье Психология Лечение
      Источник: 24 Канал
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