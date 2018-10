Из-за чего пациенты отказываются принимать назначенные лекарства

Почему многие пациенты не пьют назначенные лекарства? Кто виноват и что делать? Вы узнаете в новом посте. Не забывайте про ️ . По современным научным данным, страх перед приемом назначенных лекарств присутствует у 2 пациентов из 10. Причем, более половины пациентов не могут перебороть себя и отказываются от приема лекарств, что во многом ухудшает прогноз и течение заболевания. Некоторые пациенты из-за стеснения скрывают от лечащего врача факт отказа, чем очень сильно усложняют диагностический и лечебный процесс. Причины фармакофобии: 1. выявленная аллергия на какие-либо лекарственные средства; 2. опыт интоксикации или сильные побочные явления; 3. следование поведению авторитетов, страдающих фармакофобией или шарлатанов. Страх лекарств иррационален и часто никак не аргументируется больным или аргументируется очень слабо. Но среди часто встречающихся «объяснений» доминирует неприязнь к веществам химического происхождения, как к инородным в природе, следствием чего является привязанность к лечению всякого рода природными препаратами. Многие из них действительно являются лекарственными средствами, однако их эффективность и терапевтический диапазон во многих случаях ограничены. ️Плохое соблюдение режима приема лекарств связано с рядом когнитивных стилей у пациентов, включая: • представления о высокой степени влияния на здоровье как внешних факторов, так и собственных представлений пациента; • повышенную тревогу; • страх; • скептицизм в отношении лекарств (высокий уровень обеспокоенности в отношении побочных эффектов и низкая убежденность в необходимости приема лекарств). Что делать врачу для профилактики: Мы все чаще говорим о том, что возрастает значение совместного (врачом и пациентом) приема решений о терапии, так как это способствует снижению отказов от лечения. Врач должен объяснять, давать выбор и отвечать на вопросы. Как лечить фармакофобию и к кому обратится? Лечением должен заниматься квалифицированный психотерапевт. Ввиду невозможности использовать лекарственные средства, основными методиками лечения являются когнитивно-поведенческая терапия и различные методики релаксации.

