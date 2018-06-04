Из-за чего произошло массовое вымирание мужчин в древности: ученые назвали причину

Ученые выяснили, почему около 7 тысяч лет назад произошло резкое снижение генетического разнообразия Y-хромосомы.

Со слов ученых Стэнфордского университета, уменьшение количества мужчин, способных к размножению, произошло из-за борьбы между патриленейными кланами, пишет Science Alert.

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Результаты геномного анализа 125 Y-хромосом у современных людей показали, что 5-7 тысяч лет назад в различных регионах Старого Мира возник эффект "бутылочного горла" – сокращение численности вида, что сопровождается усилением генетического дрейфа, т. е. сокращение разнообразия Y-хромосомы.

Снижение количества популяции населения не затрагивало женщин. Поэтому ученые предполагают, что этому способствовали социальные взаимоотношения, а не экологические бедствия (в частности, изменение климата), как считалось ранее.

Поэтому генетическое разнообразие мужчин сократилась из-за того, что успешными в репродуктивном плане стали небольшие группы социально привилегированных мужчин и их сыновей.

Поскольку мужчины еще и отказывались переходить в другие кланы, это тоже влияло на снижение генетического разнообразия в пределах отдельных групп.

А уровень различий в Y-хромосомах между группами уменьшался из-за того, что некоторые кланы полностью уничтожались, а это привело к исчезновению многих мужских линий.

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