Из-за чего запах пота становится невыносимым: объяснение ученых
Британские ученые приблизились к решению такой проблемы, как неприятный запах пота.
Неприятный запах пот приобретает лишь после контакта с бактериями, передает ВВС.
Дело в том, что запах пота образуют кожные бактерии. А самый нестерпимый запах вызывают бактерии стафилококка.
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Со слов ученых, потное тело до контакта с бактериями запаха не производит. Бактерии используют "транспортный" белок, чтобы питаться соединениями пота, вследствие чего возникает дурной запах.
Поэтому сейчас ученые разрабатывают дезодоранты с компонентами, которые будут блокировать этот "транспортный" белок.
Как уменьшить запах пота:
1. Мойте подмышки мылом и брейте их, чтобы пот быстрее испарялся.
2. Носите одежду из натуральных тканей, чтобы кожа могла дышать.
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