11:53
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
20°C 15°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Из-за чего запах пота становится невыносимым: объяснение ученых

736 Читати новину українською
Из-за чего запах пота становится невыносимым
Из-за чего запах пота становится невыносимым / zhinku.info

Британские ученые приблизились к решению такой проблемы, как неприятный запах пота.

Неприятный запах пот приобретает лишь после контакта с бактериями, передает ВВС.

Дело в том, что запах пота образуют кожные бактерии. А самый нестерпимый запах вызывают бактерии стафилококка.

Читайте также: Топ-5 способов оригинально сжигать лишние калории

Со слов ученых, потное тело до контакта с бактериями запаха не производит. Бактерии используют "транспортный" белок, чтобы питаться соединениями пота, вследствие чего возникает дурной запах.

Поэтому сейчас ученые разрабатывают дезодоранты с компонентами, которые будут блокировать этот "транспортный" белок.

Как уменьшить запах пота:

1. Мойте подмышки мылом и брейте их, чтобы пот быстрее испарялся.

2. Носите одежду из натуральных тканей, чтобы кожа могла дышать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Советы Гигиена
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница
сегодня, 10:01 Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница
Настя Сукач 492
Сбитый Boeing-777 в цифрах (Инфографика)
сегодня, 09:05 Сбитый Boeing-777 в цифрах (Инфографика)
5 3333
За какие права украинцы готовы биться?
сегодня, 08:40 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 938
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 июля, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 1052
Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
16 июля, 21:31 Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
663
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук