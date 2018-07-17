Из-за чего запах пота становится невыносимым: объяснение ученых

Британские ученые приблизились к решению такой проблемы, как неприятный запах пота.

Неприятный запах пот приобретает лишь после контакта с бактериями, передает ВВС.

Дело в том, что запах пота образуют кожные бактерии. А самый нестерпимый запах вызывают бактерии стафилококка.

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Со слов ученых, потное тело до контакта с бактериями запаха не производит. Бактерии используют "транспортный" белок, чтобы питаться соединениями пота, вследствие чего возникает дурной запах.

Поэтому сейчас ученые разрабатывают дезодоранты с компонентами, которые будут блокировать этот "транспортный" белок.

Как уменьшить запах пота:

1. Мойте подмышки мылом и брейте их, чтобы пот быстрее испарялся.

2. Носите одежду из натуральных тканей, чтобы кожа могла дышать.

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