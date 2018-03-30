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Из-за действий НАБУ Минобороны понесло убытки в 360 млн грн при закупке топлива, – Павловский

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Игорь Павловский
Игорь Павловский / 5.ua

Заместитель министра обороны Игорь Павловский раскритиковал действия НАБУ и САП по делу о закупке топлива Минобороны.

Об этом Павловский заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

Напомним, в октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в якобы растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии.

С момента задержания никаких следственных действий НАБУ и САП не проводят. Меня и офицеров с момента задержания не вызывают на допросы. Был бы у нас независимый Антикоррупционный суд – дело бы давно закрыли бы. Это дутое дело, и я очень жду, когда в суде у меня будет возможность разбить все обвинения,
– сообщил Павловский.

Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Комодити", которая победила на торгах по закупке топлива, потому что дала самую низкую на тот момент цену. Но, из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Комодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные.

Павловский подтверждает заявление адвоката. "В Минобороны топливо мы купили дешевле, чем НАБУ, примерно от 500 до 2200 гривен за тонну!"

"Более того, в результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. "Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставках топлива составляет 362 миллиона гривен... потому что торги не состоялись. Это цена того, что разорваны выгодные сделки и зашли новые поставщики, которые перестраховывают риски, потому что знают, что к ним могут прийти правоохранители! Вместо прозрачности и скидок цены на топливо после вмешательства НАБУ подскочили, потому что с нами заключают соглашения с учетом возможных колебаний. Вот такой результат. Никакой коррупции не нашли, потому что ее нет. Нет никаких доказательств, чтобы кто-то в Минобороны брал деньги, то они решили часть тех, кто подписывал документы согласно служебных обязанностей, на всю страну объявить преступниками", – отметил Павловский.

Напомним, 27 марта Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Комодити", а именно акт Государственной аудиторской службы, на котором основываются обвинения НАБУ в адрес Минобороны в якобы нанесении государству ущерба при закупке топлива у компании" Трейд Комодити".

Представители Минобороны со своей стороны обжаловали действия НАБУ в суде. Вследствие недоказанных обвинений со стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженные силы на сумму почти 700 млн грн.

Теги: НАБУ Деньги Міністерство оборони України Горючее
Источник: 24 Канал
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