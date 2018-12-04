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      Из-за действий нардепа украинские вкладчики банка ВТБ не могут получить свои деньги

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      Вкладчики банка ВТБ не могут получить свои деньги из-за, вероятно, действий Дениса Дзензерского
      Вкладчики банка ВТБ не могут получить свои деньги из-за, вероятно, действий Дениса Дзензерского / Ukr.lb.ua

      Более 280 миллионов долларов составляет общая задолженность по кредитам, поручителем на получение которых стал один из украинских чиновников. При этом такой факт не зафиксирован в декларации этого человека.

      Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

      24 канал сообщал, что 27 ноября Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных. Причиной стало ухудшение финансового состояния банка.

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      Издание "Экономическая правда" считает, что один из украинских чиновников – это заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Денис Дзензерский.

      5 декабря 2018 года в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу, от решения которого в большой мере зависит судьба расчета с вкладчиками АО "ВТБ банк",
      – говорится в заявлении Фонда.

      Известно, что банк подал апелляцию на решение Соломенского райсуда Киева, которым было оставлено в силе постановление прокурора о прекращении уголовного производства по факту невнесения в декларацию обсуждаемой персоны.

      Финансовая организация возмущена тем, что фигурант дела игнорирует суды.

      Сегодня же сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств со всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности,
      – добавили в банке.

      Там также подчеркнули, что возвращенные деньги не идут российским владельцам банка, а выплачиваются вкладчикам.

      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Банки
      Источник: 24 Канал
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