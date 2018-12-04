Из-за действий нардепа украинские вкладчики банка ВТБ не могут получить свои деньги
Более 280 миллионов долларов составляет общая задолженность по кредитам, поручителем на получение которых стал один из украинских чиновников. При этом такой факт не зафиксирован в декларации этого человека.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
24 канал сообщал, что 27 ноября Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных. Причиной стало ухудшение финансового состояния банка.
Читайте также: Два украинских банка потеряли свои лицензии
Издание "Экономическая правда" считает, что один из украинских чиновников – это заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Денис Дзензерский.
5 декабря 2018 года в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу, от решения которого в большой мере зависит судьба расчета с вкладчиками АО "ВТБ банк",
– говорится в заявлении Фонда.
Известно, что банк подал апелляцию на решение Соломенского райсуда Киева, которым было оставлено в силе постановление прокурора о прекращении уголовного производства по факту невнесения в декларацию обсуждаемой персоны.
Финансовая организация возмущена тем, что фигурант дела игнорирует суды.
Сегодня же сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств со всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности,
– добавили в банке.
Там также подчеркнули, что возвращенные деньги не идут российским владельцам банка, а выплачиваются вкладчикам.
Выбор редакции
-
В России коротко ответили на ультиматум США относительно ракетного договора4 декабря , 23:52
-
"Луценко вредит следствию": адвокат семьи Гандзюк о подробностях по резонансному делу4 декабря , 23:04
-
Проблемы с онлайн-покупками билетов на поезда: "Укрзализныця" посоветовала, как вернуть деньги4 декабря , 22:10