Из-за долгов на заводах "Укроборонпрома" Зеленский требует собрать заседание Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский требует собрать заседание Кабинета Министров из-за больших долгов по зарплатам на заводах "Укроборонпрома". По состоянию на 1 ноября предприятия государственного концерна были должны работникам 463 миллиона гривен.

"Задолженность по заработной плате на этих заводах – до четырех лет. Очень низкая заработная плата", – сказал Зеленский после встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром".

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Президент также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения зарплатных долгов.

Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть отличные самолеты, отличные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?

– возмутился Зеленский.

Заметим, что за 10 лет харьковский авиационный завод, входящий в "Укроборонпром", построил всего 1 танк.

Кроме того, все предприятия "Укроборонпрома" сократили объемы экспорта до 451 миллиона долларов в год по сравнению с 900 миллионами долларов в 2013 году.