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      Из-за долгов на заводах "Укроборонпрома" Зеленский требует собрать заседание Кабмина

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      Зеленский требует собрать правительство из-за больших долгов по зарплатам на заводах "Укроборонпрома"
      Зеленский требует собрать правительство из-за больших долгов по зарплатам на заводах "Укроборонпрома" / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский требует собрать заседание Кабинета Министров из-за больших долгов по зарплатам на заводах "Укроборонпрома". По состоянию на 1 ноября предприятия государственного концерна были должны работникам 463 миллиона гривен.

      "Задолженность по заработной плате на этих заводах – до четырех лет. Очень низкая заработная плата", – сказал Зеленский после встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром".

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      Президент также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения зарплатных долгов.

      Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть отличные самолеты, отличные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?
      – возмутился Зеленский.

      Заметим, что за 10 лет харьковский авиационный завод, входящий в "Укроборонпром", построил всего 1 танк.

      Кроме того, все предприятия "Укроборонпрома" сократили объемы экспорта до 451 миллиона долларов в год по сравнению с 900 миллионами долларов в 2013 году.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Харькова Владимир Зеленский Зарплата Укроборонпром
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