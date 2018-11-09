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      Из-за драки на борту пришлось вынужденно посадить самолет с украинскими туристами

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      Рейс "Киев – Шарм-эль-Шейх" авиакомпании YanAir пришлось вынужденно посадить
      Рейс "Киев – Шарм-эль-Шейх" авиакомпании YanAir пришлось вынужденно посадить / Фото из открытых источников

      Рейс "Киев – Шарм-эль-Шейх" авиакомпании YanAir пришлось вынужденно посадить в аэропорту города Каир, что задержало вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами.

      Об этом сообщает пресс-служба туроператора  JoinUP!.

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      Рейс YE5015 на 8 ноября вынужденно сел в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Такую информацию туроператор JoinUP! получил от авиакомпании.

      Согласно авиационным нормам экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время,
      – говорится в сообщении.

      Туристов этого рейса авиакомпания уже расселила в отеле и предоставила питание на время ожидания.

      Кроме того, из-за вынужденной посадки задержаны рейсы в Египет из Киева и Львова. Некоторые туристы ожидают вылета из Хургады. Как отмечает туроператор, все они уведомлены о задержках и расселены в гостиницах. По информации JoinUP!, туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потраченные сутки.

      Теги: Новости Украины авиация Путешествия Египет
      Источник: 24 Канал
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