Из-за драки на борту пришлось вынужденно посадить самолет с украинскими туристами

Рейс "Киев – Шарм-эль-Шейх" авиакомпании YanAir пришлось вынужденно посадить в аэропорту города Каир, что задержало вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами.

Об этом сообщает пресс-служба туроператора JoinUP!.

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Рейс YE5015 на 8 ноября вынужденно сел в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Такую информацию туроператор JoinUP! получил от авиакомпании.

Согласно авиационным нормам экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время,

– говорится в сообщении.

Туристов этого рейса авиакомпания уже расселила в отеле и предоставила питание на время ожидания.

Кроме того, из-за вынужденной посадки задержаны рейсы в Египет из Киева и Львова. Некоторые туристы ожидают вылета из Хургады. Как отмечает туроператор, все они уведомлены о задержках и расселены в гостиницах. По информации JoinUP!, туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потраченные сутки.