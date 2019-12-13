Из-за драки с "слугой народа" Богданцем в полицию вызвали уже второго "свободовца"

Экс-нардепа от "Свободы" Эдуарда Леонова вызвали в полицию по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем. Накануне, 12 декабря, другого "свободовца" Алексея Кайду отпустили на поруки по этому же делу.

Леонова вызвали на 15:00 13 декабря в Печерский райотдел полиции, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем телеграмм-канале.

К слову: "Свободовца" Алексея Кайду, который подрался с "слугой народа" в Раде, отпустили на поруки

Планируется вручение подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права на залог,

– заявил Мосийчук.

Что известно о драке политиков

Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

От "Свободы" участниками схватки стали Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Алексей Кайда. Противостоял им "слуга народа", нардеп Андрей Богданец. Он попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кто такой Эдуард Леонов?

Эдуард Леонов – украинский политик, народный депутат Украины седьмого созыва от ВО "Свобода". Кроме того, Леонов поет в группе "Клеймо".



Политик родился в Евпатории Крымской области Советского Союза. В 2015 году он уже фигурировал в уголовном деле – о беспорядках возле Верховной Рады Украины, во время которых погибли трое военнослужащих Нацгвардии.