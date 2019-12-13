16:11
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Из-за драки с "слугой народа" Богданцем в полицию вызвали уже второго "свободовца"

      47 Читати новину українською
      Эдуарда Леонова вызвали в полицию из-за драки со "слугой народа" / uk.wikipedia.org

      Экс-нардепа от "Свободы" Эдуарда Леонова вызвали в полицию по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем. Накануне, 12 декабря, другого "свободовца" Алексея Кайду отпустили на поруки по этому же делу.

      Леонова вызвали на 15:00 13 декабря в Печерский райотдел полиции, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем телеграмм-канале.

      К слову: "Свободовца" Алексея Кайду, который подрался с "слугой народа" в Раде, отпустили на поруки

      Планируется вручение подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права на залог,
      – заявил Мосийчук.

      Что известно о драке политиков

      Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

      От "Свободы" участниками схватки стали Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Алексей Кайда. Противостоял им "слуга народа", нардеп Андрей Богданец. Он попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

      Кто такой Эдуард Леонов?
      Эдуард Леонов – украинский политик, народный депутат Украины седьмого созыва от ВО "Свобода". Кроме того, Леонов поет в группе "Клеймо".

      Политик родился в Евпатории Крымской области Советского Союза. В 2015 году он уже фигурировал в уголовном деле – о беспорядках возле Верховной Рады Украины, во время которых погибли трое военнослужащих Нацгвардии.

       

      Пожар на единственном авианосце России "Адмирал Кузнецов" погасили: есть погибшие и пострадавшие
      сегодня
      3866
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Слуга народа Игорь Мосийчук ВО "Свобода"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 3
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 876
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1476
      сегодня , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 224
      сегодня , 13:20 Вбивство Шеремета: що робити з непрямими доказами?
      Блог Соцмережі 781
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук