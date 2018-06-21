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Из-за "евроблях" на Львовской таможне проведут проверки: Гройсман пригрозил увольнениями

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Гройсман анонсировал проверки на Львовской таможне
Гройсман анонсировал проверки на Львовской таможне / Коллаж 24 канал

Львовскую таможню ждут тщательные проверки, в частности, в связи с массовым въездом в Украину автомобилей с иностранной регистрацией. Большинство таких авто, которые находятся в Украине, попали в страну именно через таможни западных областей.

Об этом 21 июня во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "РБК-Украина".

"Будем проверять тщательно, будете говорить не только с прокурором, вы можете быть уволены. И потом будете говорить с прокурором или с представителем Национального антикоррупционного бюро", – пригрозил глава правительства.

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Вы мне все надоели, потому что вы должны все делать для того, чтобы делать Украину богатой, а не выполнять функции, чтобы в Украину что-то заезжало. Вы зарабатываете тысячи, десятки тысяч, миллионы, а Украина теряет миллиарды,
– подчеркнул Гройсман.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что на сегодня в Украине находятся 300 тысяч автомобилей на "евробляхах", и большинство из них попали в Украину именно через таможни западных областей.

"Через вас прошли десятки тысяч таких автомобилей, которые сейчас, не уплатив никаких таможенных платежей, усложнили, так мягко скажу, ситуацию на дорогах Украины. В этом случае полнота ответственности лежит именно на вас и на всех ваших коллегах по Западной Украине в первую очередь. Я не знаю, действительно ли вы не знаете цифру количества таких автомобилей, но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль, – точно знаете, поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", – обратился Луценко к руководителю Львовской таможни.

К слову, ранее глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич рассказал, что примерно 80% украинцев готовы потратить от 500 до 1000 евро для того, чтобы растаможить автомобиль при средней стоимости транспорта 2000 евро.

Теги: Новости Львова ГПУ Юрий Луценко Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Иностранные номера Государственная фискальная служба пошлина Авто
Источник: 24 Канал
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