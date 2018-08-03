Из-за футбольного матча киевское метро изменит режим работы
Киевский метрополитен сообщает об изменении режима работы на отдельных станциях в связи с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский".
Об этом говорится на официальной странице метрополитена в Facebook.
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Особый режим работы станций будет 3 августа с 18:00 до 19:00.
В частности, станция метро "Олимпийская" в указанное время не будет работать, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а станция "Дворец спорта" – закрывается на выход.
Также сообщается, что после 20:00 возможно ограничение входа на указанные станции.
Напомним, с 14 июля стоимость одноразового жетона в киевском метро выросла до 8 гривен.
Источник: 24 Канал
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