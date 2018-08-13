Из-за футбольного матча столичное метро будет работать в особом режиме: расписание
Во вторник, 14 августа, столичное метро изменит режим работы из-за проведения футбольного матча.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
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Так, станция Олимпийская не будет работать завтра с 18:30 до 19:30. В это же время станция Площадь Льва Толстого закроется на вход, а станция Дворец спорта – на выход.
Также добавляют, что после 21:00 возможно ограничение входа на эти станции.
Источник: 24 Канал
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