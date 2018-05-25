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Из-за глобального потепления Полесье может превратиться в степь

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Из-за глобального потепления Полесье может превратиться в степь
Из-за глобального потепления Полесье может превратиться в степь / 24 канал

Показатель роста среднемесячных температур в Украине выше, чем среднее значение в мире, это может привести к неизбежным изменениям в сельскохозяйственном производстве страны.

Об этом на форуме в Одессе рассказала главный агрометеоролог страны Татьяна Адаменко.

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Если в мире в среднем температура возрастает на 0,8 градусов по Цельсию, то в Украине на 1 градус. А как показали последние 7 лет, то даже на 2 градуса. В итоге в Украине увеличился период активной вегетации сельскохозяйственных культур,
– отметила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра.

В частности, в центр Украины тепло приходит быстрее на юг. Кроме этого, Адаменко пояснила, что потепление может привезти к исчезновению зоны Полесья, превратив ее в степь. Но такие изменения климата имеют и свои преимущества, в частности для выращивания пшеницы.

"Через 10-20 лет безопасной будет озимая пшеница, исчезнут риски вымирания зимой, а за счет мягкой теплой весны будет достаточное количество влаги и быстрое восстановление вегетации. Только благодаря климату аграрии смогут нарастить урожайность на 1-2 тонны. Нужно к этому готовиться", – отметила она.

Несмотря на то, учитывая климатические изменения под угрозой находятся ячмень и кукуруза.

Напомним, что, по прогнозам Укргидрометцентра, летом ожидается жара до +40 градусов.

Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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