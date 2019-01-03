Из-за гололеда и непосыпанных трасс на западе Украины произошли десятки аварий: фото

Десятки аварий, пробки и даже три населенных пункта без газа – такие беды наделала метель на Западной Украине. Всего этого, возможно, и не случилось бы, если бы дороги вовремя посыпали и расчистили.

Цистерна посреди дороги и разбитый микроавтобус – ДТП произошло в шесть утра на трассе Львов-Шегини. Цистерна не разминулась с двумя микроавтобусами.

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В результате аварии два человека – пассажир и водитель "Рено Мастер" – погибли, еще 10 человек с травмами в больнице. Причиной аварии могла стать нерасчищенная дорога.



Авария на Львовщине

А на другом направлении на Львовщине фуры забуксовали на нерасчищенной трассе. Там теперь движение регулирует полиция. Опытные водители говорят, на таком гололёде даже им трудно справиться с управлением.



"Фуры" буксуют на нерасчищенной трассе

На повороте начинало заносить машину на встречную полосу, я старался выровнять, и получилось так, что задней частью задел машину "Шевроле". Лишь через 10 минут после ДТП посыпали дорогу,

– рассказал уачсник ДТП Павел.

А на Волыни из-за ДТП без газа остались три населенных пункта. Из-за гололеда водитель молоковоза не справился с управлением и слетел с моста в воду, повредив два газопровода. "С дороги слетел молоковоз грузоподъемностью семь тонн с молоком. На месте происшествия работает две пожарно-спасательной техники", – ответил пресс-секретарь управления ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров.



Авария на Волыни

Почти непрерывно снежит и во Львове. Дороги города розщищають более 70 единиц техники и две тысячи дворников.

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Заметает и Закарпатье. В частности, к озеру Синевир на автомобиле подъехать невозможно. Поэтому желающих увидеть озеро, местные везут на санях. Синоптики предупреждают, что снег будет идти до Рождества. Уже завтра возможные метели в центральных и восточных областях.