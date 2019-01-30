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      Из-за гололеда Киев замер в пробках: на каких улицах затруднено движение

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      Из-за гололеда Киев замер в пробках
      Из-за гололеда Киев замер в пробках / 24 канал

      В Киеве из-за сильного тумана и гололеда на дорогах образовались многочисленные пробки. Движение больше всего затруднено на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади и Набережном шоссе.

      Данные Google Maps свидетельствуют, что на 10:30 на улицах столицы образовались многочисленные пробки.

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      На проспекте Победы самые большие пробки наблюдаются в районе станций метро "Святошин" и "Берестейская". Кроме того, на улице Жилянской отметка пробок также "красного цвета".

      Пробки частично парализовали и улицу Михайловскую, Костельную, а такжеВладимирский спуск и улицу Сечевых Стрельцов.

      київ затори

      Кроме того, движение затруднено на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами – по Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мостам Патона и Дарницкому.

      київ затори туман
      Из-за тумана и гололеда Киев стоит в пробках

      київ заториТянучка с проспекта Победы до центра города

      Более того, в Укравтодоре отметили, что на большей части территории Украины, в частности, Киивський области, в течение суток – туман.

      Видимость 200-250 метров, 1 уровень опасности – желтый,
      – добавили в пресс-службе.

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Укравтодор Транспорт Новости Киева
      Источник: 24 канал
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