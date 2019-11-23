Из-за гололеда в Киеве произошло множество аварии, травмировались десятки людей: фото и видео

С ночи во Львове начал падать дождь и из-за мороза все сковало льдом. Последствия гололеда пугают: под травм-пунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки.

Так, только в один из травм-пунктов города к обеду обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы. Поэтому медикам прибавилось работы.

Важно! 5 советов, как ездить по скользкой дороге

Увеличилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" автомобили, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.

Машины просто скользят на дорогах​ / Відео Varta1

А на дорогах – массовые аварии. Так, в окрестностях Львова в кювет слетела маршрутка.