Из-за гололеда в Киеве произошло множество аварии, травмировались десятки людей: фото и видео
С ночи во Львове начал падать дождь и из-за мороза все сковало льдом. Последствия гололеда пугают: под травм-пунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки.
Так, только в один из травм-пунктов города к обеду обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы. Поэтому медикам прибавилось работы.
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Увеличилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" автомобили, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.
Машины просто скользят на дорогах / Відео Varta1
А на дорогах – массовые аварии. Так, в окрестностях Львова в кювет слетела маршрутка.