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      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Из-за гололеда в Киеве произошло множество аварии, травмировались десятки людей: фото и видео

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      Сильный гололед во Львове / Varta1

      С ночи во Львове начал падать дождь и из-за мороза все сковало льдом. Последствия гололеда пугают: под травм-пунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки.

      Так, только в один из травм-пунктов города к обеду обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы. Поэтому медикам прибавилось работы.

      Важно! 5 советов, как ездить по скользкой дороге

      Увеличилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" автомобили, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.

      Машины просто скользят на дорогах​ / Відео Varta1

      А на дорогах – массовые аварии. Так, в окрестностях Львова в кювет слетела маршрутка.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авто 24 Аварии и ДТП Погода Непогода в Украине
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