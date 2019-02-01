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      Из-за гриппа на карантин закрыли школы Николаева и Ивано-Франковска

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      Из-за гриппа на карантин закрыли школы Николаева и Ивано-Франковска
      Из-за гриппа на карантин закрыли школы Николаева и Ивано-Франковска / Фото из открытых источников

      Из-за гриппа и острой респираторной вирусной инфекции ввели карантин в школах Николаева и Ивано-Франковска. С понедельника, 4 февраля, в Николаеве не будут работать 53 школы, а в Ивано-Франковске – 42.

      В горсовете Николаева уточнили, что карантин объявят в школах №12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 и классическом лицее.

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      Кроме того, в городе продолжили приостановку обучения в школах №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39 , 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гимназиях №2, 3, 4, 41, муниципальном коллегиуме, экономических лицеях №1, 2, Академии детского творчества.

      Между тем в Ивано-Франковске на карантин до 8 февраля включительно закрыли 42 школы. Также приостановят обучение в 12 муниципальных учреждениях дополнительного образования (кружки и секции).

      В то же время в школах Ужгорода продлили карантин, который должен был закончиться в пятницу, 1 февраля. В городе только становится больше больных гриппом и ОРВИ – на 100 тысяч населения приходится 815,3 больных.

      Карантин также могут ввести в детсадах Ужгорода.

      28 января на карантин закрыли 15 школ в Шостке на Сумщине. Вынужденные каникулы продлятся как минимум до 3 февраля включительно.

      С 30 января на карантин закрыли все школы Житомира, а также профессионально-технические училища и учреждения внешкольного образования.

      С 21 по 27 января из-за гриппа и ОРВИ в Украине умерли 3 человека, а заболели 199 тысяч.

      грип профілактика епідемія карантин

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Ужгород Образование Грипп в Украине Новости Ивано-Франковска Новости Николаева Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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