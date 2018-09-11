Из-за химических выбросов в Крыму на админграницах работают бригады врачей
В связи с химическими выбросами завода "Крымский титан", которые произошли в оккупированном Армянске в конце августа, вблизи административной границы с аннексированным Крымом работают 3 врачебные бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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В министерстве уточнили, что 11 сентября вблизи админграниц работают 3 врачебные бригады: 5 врачей из Херсонской детской областной клинической больницы.
"Пульмонолог, 2 педиатра, 2 семейных врача-терапевта", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что медики работают в трех селах: Приволье, Максима Горького и Бабенковка Первая.
К слову, украинские полицейские допрашивают лиц, пострадавших в результате химических выбросов с завода "Титан" в оккупированном Крыму. В частности, общались с пограничниками, которых госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.