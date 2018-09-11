Из-за химических выбросов в Крыму на админграницах работают бригады врачей

В связи с химическими выбросами завода "Крымский титан", которые произошли в оккупированном Армянске в конце августа, вблизи административной границы с аннексированным Крымом работают 3 врачебные бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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В министерстве уточнили, что 11 сентября вблизи админграниц работают 3 врачебные бригады: 5 врачей из Херсонской детской областной клинической больницы.



"Пульмонолог, 2 педиатра, 2 семейных врача-терапевта", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что медики работают в трех селах: Приволье, Максима Горького и Бабенковка Первая.

Оновлення #КримськийТитан

11. 09 поблизу адмінмежі працює 3 лікарські бригади:5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні: пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікаря-терапевта.

Сьогодні медики працюють у трьох селах: Привілля, Максима Горького та Бабенківка Перша. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 сентября 2018 г.

К слову, украинские полицейские допрашивают лиц, пострадавших в результате химических выбросов с завода "Титан" в оккупированном Крыму. В частности, общались с пограничниками, которых госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.