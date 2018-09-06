Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото

Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму, которая произошла после выброса опасных токсичных веществ на заводе "Титан", лишь усиливается. Так, в Армянске начала вымирать не только вся растительность, но и животные.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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24 канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 сентября российская оккупационная власть Крыма приняла решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который и является причиной загрязнения, закрыли на две недели.

На опубликованных фото из Армянска видно, что из-за химических выбросов улицы города стали безлюдными. Кроме того, на одной из фотографий показана сыпь на шее ребенка, а на других – мертвых кота и птичку, которые "покрыты липким налетом".

Армянск — город-геноцид, город-катастрофа. Свежее...

– говорится в сообщении.



Сыпь на коже после химвыбросов в Армянске



Из-за химических выбросов в Крыму гибнут животные

Армянск

город-геноцид

город-катастрофа

свежее

извините

ребенок выехал сегодня

кот весь в липком налете мертв

с воробьем ясно и так pic.twitter.com/IZHrzeUwH1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 5 сентября 2018 г.

На других фотографиях заметно, что природа оккупированного города сожжена, а плоды овощей и фруктов засыхают и покрыты пятнами.



Из-за химвыбросов в Армянске плоды покриваются пятнами