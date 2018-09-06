Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму, которая произошла после выброса опасных токсичных веществ на заводе "Титан", лишь усиливается. Так, в Армянске начала вымирать не только вся растительность, но и животные.
Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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24 канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.
4 сентября российская оккупационная власть Крыма приняла решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который и является причиной загрязнения, закрыли на две недели.
На опубликованных фото из Армянска видно, что из-за химических выбросов улицы города стали безлюдными. Кроме того, на одной из фотографий показана сыпь на шее ребенка, а на других – мертвых кота и птичку, которые "покрыты липким налетом".
Армянск — город-геноцид, город-катастрофа. Свежее...
– говорится в сообщении.
Сыпь на коже после химвыбросов в Армянске
Из-за химических выбросов в Крыму гибнут животные
На других фотографиях заметно, что природа оккупированного города сожжена, а плоды овощей и фруктов засыхают и покрыты пятнами.
Из-за химвыбросов в Армянске плоды покриваются пятнами