Из-за химвыброса в Армянске контрольные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно не работают

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом прекращают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих вблизи админграницы и всех кто пользуется КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме,

– написал он на странице в Фейсбуке.

На временно закрытых пунктах пропуска пограничники продолжат нести службу, однако пропускать людей будут только в экстренных случаях.

Напомним, в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали чрезвычайную ситуацию.



В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.



3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.



4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.