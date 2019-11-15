07:36
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Из-за изменений климата по миру распространяется вирус, который убил более 20 тысяч животных

      50 Читати новину українською
      Из-за глобального потепления распространяется вирус, который уже убил больше 20 тысяч млекопитающих
      Из-за глобального потепления распространяется вирус, который уже убил больше 20 тысяч млекопитающих / pikabu.ru

      Из-за климатических изменений массово тают ледники, а это грозит возникновением эпидемий смертельных заболеваний как среди людей, так и среди животных. Так, смертельным вирусом начали массово болеть морские млекопитающие, которые обитают в Тихом океане вблизи побережья Аляски.

      Раньше этот вирус был зафиксирован только у представителей фауны Атлантического океана и пришел из Сибири. Причиной же гибели более 20 тысяч животных от опасной инфекции является ничто иное, как глобальное потепление, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

      Читайте также: В Одессе на пляж третий раз за месяц выбросило мертвых дельфинов

      Вирус известен как тюленья чумка. Впервые его зафиксировали в конце 80-х годов прошлого века. Он распространился из озера Байкал и впервые поразил морских котиков и львов.

      Каковы симптомы вируса?

      Среди симптомов недуга – проблемы с дыханием, лихорадка и поражение нервной системы. В результате первой вспышки заболевания погибли около 18 тысяч морских котиков в Северном и Балтийском морях.

      Вторая эпидемия вспыхнула в 2002 году в Северном море – тогда заболели больше половины морских котиков региона. А в третий раз вирус появился в 2004 году вблизи Аляски – его подхватили выдры.

      морські котики вірус глобальне потепління зміни клімату
      В результате первой вспышки вируса погибло около 18 тысяч морских котиков / Фото depo.ua

      Ученые выяснили, что заболеваемость обеих групп морских обитателей была связана. А причиной стали климатические изменения.

      Здоровье животных, людей и окружающей среды связаны. Если одна составляющая повреждается, другие – тоже,
      отметила в комментарии CNN ведущий автор исследования, биолог Калифорнийского университета в Дэвисе Трейси Голдштейн.

      Читайте также: Засуха в Крыму: оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта

      По ее словам, тюленью чумку можно сравнить с такой человеческой болезнью как корь – обе болезни являются чрезвычайно заразными респираторными заболеваниями, которые распространяются через прямой контакт.

      Арктический лед – барьер, который отгораживает экосистемы друг от друга. Когда лед тает, животные передвигаются и контактируют с другими видами. Через эти контакты они могут передать другим видам животных новые инфекционные болезни. Так, организмы, которыми питаются морские млекопитающие, погружаются глубже в океан. Животные следуют за ними, а это может распространить возбудителей  опасных болезней на значительные территории.

      Опасен ли вирус для людей?

      Из-за климатических изменений уже начали страдать и люди. Ведь существование людей напрямую зависит от животных. Так, жителям Аляски стало труднее охотиться и поддерживать привычный образ жизни из-за того, что морские котики и рыба смещаются дальше от берега.

      Люди могут замедлить распространение вируса. Для этого нужно уменьшить выбросы углерода во всем мире и дать животным шансы адаптироваться. Однако, если тренд к глобальному потеплению будет продолжаться, шансы на распространение опасных вирусов еще больше возрастут.

      Смотрите фото крохотных мышей-оленей, которых нашли в джунглях Вьетнама

      blog_ava
      Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      сегодня
      418
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Жертвы исследования Глобальное потепление климат Экология Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      сегодня , 07:29 Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      Ярослав Голобородько 238
      Закон о земле: за и против
      сегодня , 07:00 Закон о земле: за и против
      Світлана Попова 51
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 06:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 1295
      Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      сегодня , 06:15 Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      Інна Жолобович 418
      Дела Луценко и Павличенко: чем "прославился" судья ВСУ, которого должны были люстрировать
      сегодня , 00:48 Дела Луценко и Павличенко: чем "прославился" судья ВСУ, которого должны были люстрировать
      Ірина Шиба 185
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук