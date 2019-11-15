Из-за изменений климата по миру распространяется вирус, который убил более 20 тысяч животных

Из-за климатических изменений массово тают ледники, а это грозит возникновением эпидемий смертельных заболеваний как среди людей, так и среди животных. Так, смертельным вирусом начали массово болеть морские млекопитающие, которые обитают в Тихом океане вблизи побережья Аляски.

Раньше этот вирус был зафиксирован только у представителей фауны Атлантического океана и пришел из Сибири. Причиной же гибели более 20 тысяч животных от опасной инфекции является ничто иное, как глобальное потепление, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

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Вирус известен как тюленья чумка. Впервые его зафиксировали в конце 80-х годов прошлого века. Он распространился из озера Байкал и впервые поразил морских котиков и львов.

Каковы симптомы вируса?

Среди симптомов недуга – проблемы с дыханием, лихорадка и поражение нервной системы. В результате первой вспышки заболевания погибли около 18 тысяч морских котиков в Северном и Балтийском морях.

Вторая эпидемия вспыхнула в 2002 году в Северном море – тогда заболели больше половины морских котиков региона. А в третий раз вирус появился в 2004 году вблизи Аляски – его подхватили выдры.



В результате первой вспышки вируса погибло около 18 тысяч морских котиков / Фото depo.ua

Ученые выяснили, что заболеваемость обеих групп морских обитателей была связана. А причиной стали климатические изменения.

Здоровье животных, людей и окружающей среды связаны. Если одна составляющая повреждается, другие – тоже,

– отметила в комментарии CNN ведущий автор исследования, биолог Калифорнийского университета в Дэвисе Трейси Голдштейн.

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По ее словам, тюленью чумку можно сравнить с такой человеческой болезнью как корь – обе болезни являются чрезвычайно заразными респираторными заболеваниями, которые распространяются через прямой контакт.

Арктический лед – барьер, который отгораживает экосистемы друг от друга. Когда лед тает, животные передвигаются и контактируют с другими видами. Через эти контакты они могут передать другим видам животных новые инфекционные болезни. Так, организмы, которыми питаются морские млекопитающие, погружаются глубже в океан. Животные следуют за ними, а это может распространить возбудителей опасных болезней на значительные территории.

Опасен ли вирус для людей?

Из-за климатических изменений уже начали страдать и люди. Ведь существование людей напрямую зависит от животных. Так, жителям Аляски стало труднее охотиться и поддерживать привычный образ жизни из-за того, что морские котики и рыба смещаются дальше от берега.

Люди могут замедлить распространение вируса. Для этого нужно уменьшить выбросы углерода во всем мире и дать животным шансы адаптироваться. Однако, если тренд к глобальному потеплению будет продолжаться, шансы на распространение опасных вирусов еще больше возрастут.

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