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      Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / zp.depo.ua

      Изменения в Налоговый кодекс будут иметь катастрофические последствия.

      В этом уверены представители металлургической отрасли Украины.

      Президент ОП "Укрметаллургпром" А. Каленков и председатель Федерации металлургов Украины С. Беленький совместным письмом обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой не допустить катастрофических последствий за предлагаемые изменения в Налоговый кодекс.

      Они указывают, что проекта Закона № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" вызывает очень серьезное беспокойство у представителей железорудных горно-добывающих предприятий Украины.

      Речь идет об изменении подхода к определению базы налогообложения рентных платежей на добычу железной руды.

      Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие последующих технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной,
      – объясняется в письме.

      Также Каленков и Беленький отмечают, что принятие проекта Закона негативно скажется и на себестоимости продукции. А это приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья.

      "Потеря китайского рынка для нас эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей", - говорится в письме в адрес Владимира Зеленского и Алексея Гончарука.

      В обращении также говорится о том, что канадская компания Black Iron, которая во время недавнего визита Зеленского в Канаду заявила о своем намерении инвестировать в Шимановский проект мощностью 10 млн т железорудного сырья в год (это 435 млн долларов) только на первом этапе, вряд ли останется на украинском рынке при подобных условиях.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Законодательство Экспорт Металургия Налоговый кодекс
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