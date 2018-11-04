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      Из-за изменения климата на Земле вскоре появятся миллионы климатических беженцев, – эколог

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      Изменения климата на Земле могут привести к голоду и военным конфликтам
      Изменения климата на Земле могут привести к голоду и военным конфликтам / Иллюстративное фото

      Изменения климата на Земле, которые уже являются необратимыми, ведут к тому, что уже в ближайшие десятилетия в мире появятся сотни миллионов климатических беженцев. Это может привести к голоду и военным конфликтам.

      Об этом рассказала эколог Ирина Ставчук, сообщает "Обозреватель".

      "Из-за изменения климата ООН на середину века прогнозирует, что в мире будет 250 миллионов климатических беженцев. Это люди, которые не смогут жить на своих территориях из-за нехватки или отсутствия питьевой воды в тех регионах, которые уже сейчас являются засушливыми", – отметила эколог.

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      Сотни миллионов людей не смогут жить на своих территориях. Это может привести и к голоду, и к военным конфликтам, и к ряду сложных политических, экономических и социальных ситуаций,
      – объяснила Ставчук.

      Она также рассказала, что на сегодня человечество потребляет гораздо больше ископаемого топлива, чем это было сотни и тысячи лет назад.

      "На планете происходит изменение климата, и следствием является то, что увеличивается количество аномальных погодных явлений, случаев, когда выпадает очень большое количество осадков или происходят смерчи и ураганы, или аномальные явления, как мы сейчас наблюдаем в Европе. Такие стихийные явления в будущем будут увеличиваться из-за роста выбросов парниковых газов", – предупредил эколог.

      Она добавила, что средняя температура на планете поднимается, климат становится менее сбалансированным, поэтому количество аномальных природных явлений будет расти.

      Теги: Стихийный бедствия беженцы Погода климат Экология
      Источник: 24 Канал
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