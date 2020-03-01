Из-за эпидемии коронавируса 38% американцев боятся пива бренда Corona

Более трети американцев, которые пьют пиво американского бренда Corona, отказались от его потребления. Это связано с эпидемией китайского коронавируса Covid-19 в мире.

Люди верят, что пиво известного бренда Corona как-то может быть связано со вспышкой коронавируса в мире, пишет 5W Public Relations.

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Результаты опроса 5W Public Relations:

38% ни при каких обстоятельствах не готовы сейчас купить пиво Corona.

16% озадачены тем, связан ли коронавирус с пивом Corona.

14% не будут заказывать пиво бренда в общественных местах.

4% отказались от бренда.

Гендиректор 5W Public Relations Ронн Тороссян назвал ситуацию с эпидемией Covid-19 катастрофой для бренда Corona.

Нет сомнений, что пиво Corona страдает из-за коронавируса. Хотя бренд утверждает, потребители понимают, что нет никакой связи между вирусом и пивной компанией, это катастрофа для бренда Corona. В конце концов, какой бренд захочет быть связанным с вирусом, убивающим людей во всем мире,

– подчеркнул Ронн Тороссян.

В целом, в опросе приняли участие почти 750 американцев в возрасте от 21 года.

По информации фирмы YouGov, которая изучает рынок алкогольных напитков, отношение потребителей к бренду Corona снизилось с 75 баллов в начале января до 51 балла по состоянию на конец февраля. Также за последние 2 месяца у производителя пива Corona квартальная прибыль сократилась на 170 миллионов долларов. Такого снижения не было у компании по меньшей мере десятилетие.

Важно! Коронавирус – это род вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. Болезнь передается воздушно-капельным путем, обычно при тесном контакте с инфицированным. Он распространяется при кашле или чихании, через капли слюны или выделения из носа.

Что известно о коронавирусе: главное

По состоянию на 29 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 924 человека. Общее количество инфицированных – 85 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 39 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января. Вирус в основном сконцентрирован в городе Ухань, впрочем вспышки уже зафиксированы не только в отдельных провинциях Китая, но и по всему миру.

Сейчас не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала