Из-за карантина в Чехии семьям выдают 13 тысяч крон, ФЛП – 25 тысяч

На время карантина в связи с коронавирусом правительство Чехии установило денежную помощь семьям, которые имеют детей, и малым предпринимателям.

"Родители, которые оказались с детьми – все равно один ребенок или трое детей – но если они не могут идти на работу и вынуждены были остаться с детьми, получают от государства примерно 13 тысяч крон", – рассказала чешская журналистка Ленка Вихова, сообщает "Эспресо.TV".

Читайте также Жизнь после карантина: какие профессии исчезнут и на кого стоит учиться

Она добавила, что ФЛП предложили за первые 50 дней карантина 25 тысяч крон в качестве компенсации за то, что они не смогут выполнять свою предпринимательскую деятельность.

Заметим, что на сегодня курс гривны к чешской кроне составляет 1:1.

"Конечно, здесь немного другие деньги надо платить за электричество, чем в Украине, и так далее, но в принципе для основных вещей эти деньги вполне достаточные", – подчеркнула Вихова.



Влияние карантина на бизнес / Инфографика 24 канала