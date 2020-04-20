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      Из-за карантина в Чехии семьям выдают 13 тысяч крон, ФЛП – 25 тысяч

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      Из-за карантина в Чехии семьям выдают 13 тысяч крон / slovoidilo.ua

      На время карантина в связи с коронавирусом правительство Чехии установило денежную помощь семьям, которые имеют детей, и малым предпринимателям.

      "Родители, которые оказались с детьми – все равно один ребенок или трое детей – но если они не могут идти на работу и вынуждены были остаться с детьми, получают от государства примерно 13 тысяч крон", – рассказала чешская журналистка Ленка Вихова, сообщает "Эспресо.TV".

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      Она добавила, что ФЛП предложили за первые 50 дней карантина 25 тысяч крон в качестве компенсации за то, что они не смогут выполнять свою предпринимательскую деятельность.

      Заметим, что на сегодня курс гривны к чешской кроне составляет 1:1.

      "Конечно, здесь немного другие деньги надо платить за электричество, чем в Украине, и так далее, но в принципе для основных вещей эти деньги вполне достаточные", – подчеркнула Вихова.


      Влияние карантина на бизнес / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Чехия Европа Деньги ФОПы
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