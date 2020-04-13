Из-за карантина в Харькове не состоится массовое шествие к 9 мая, Кернес нашел ему замену

На 9 мая в Харькове городской глава Геннадий Кернес планировал масштабное шествие "Полка бессмертной победы", но его проведению помешал карантин.

О том, что торжество в Харькове не состоится, сам Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине коснутся и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить нельзя будет", – отметил Кернес.

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И все же он не оставляет попытки провести акцию 9 мая. Но сделать это, не выходя из дома. Он призвал харьковчан выйти на балконы в этот день с фотографиями родственников, воевавших во время Второй мировой войны.

Почему СССР и некоторые постсоветские страны отмечают 9 мая

Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японской Империи. 8 мая капитулировала только Германия. Акт капитуляции был подписан в 22:43 8 мая 1945 года. По московскому времени это было 00:43 9 мая. В СССР это удачно использовали, чтобы отмечать победу отдельно от Европы и США в период "холодной войны".

К тому же, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года (еще до капитуляции Германии) 9 мая был установлен как день "всенародного торжества". В 1948 году, учитывая ужасные последствия войны, в частности наличие огромного количества инвалидов, праздник отменили.

Статус государственного праздника 9 мая снова получило в 1965 году.

С 2015 года в Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны, и примирения между странами-участниками Второй мировой войны)



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