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      Из-за карантина в Харькове не состоится массовое шествие к 9 мая, Кернес нашел ему замену

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      Геннадий Кернес / 5 канал

      На 9 мая в Харькове городской глава Геннадий Кернес планировал масштабное шествие "Полка бессмертной победы", но его проведению помешал карантин.

      О том, что торжество в Харькове не состоится, сам Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

      "К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине коснутся и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить нельзя будет", – отметил Кернес.

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      И все же он не оставляет попытки провести акцию 9 мая. Но сделать это, не выходя из дома. Он призвал харьковчан выйти на балконы в этот день с фотографиями родственников, воевавших во время Второй мировой войны.

      Почему СССР и некоторые постсоветские страны отмечают 9 мая

      Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японской Империи. 8 мая капитулировала только Германия. Акт капитуляции был подписан в 22:43 8 мая 1945 года. По московскому времени это было 00:43 9 мая. В СССР это удачно использовали, чтобы отмечать победу отдельно от Европы и США в период "холодной войны".

      К тому же, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года (еще до капитуляции Германии) 9 мая был установлен как день "всенародного торжества". В 1948 году, учитывая ужасные последствия войны, в частности наличие огромного количества инвалидов, праздник отменили.

      Статус государственного праздника 9 мая снова получило в 1965 году.

      С 2015 года в Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны, и примирения между странами-участниками Второй мировой войны)

      Головні дати Другої світової війни
      Главные даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

       

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Харькова 9 мая Геннадий Кернес Новости политики
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