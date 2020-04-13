Из-за карантина в Харькове не состоится массовое шествие к 9 мая, Кернес нашел ему замену
На 9 мая в Харькове городской глава Геннадий Кернес планировал масштабное шествие "Полка бессмертной победы", но его проведению помешал карантин.
О том, что торжество в Харькове не состоится, сам Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.
"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине коснутся и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить нельзя будет", – отметил Кернес.
Читайте также Главные мифы и правда о Второй мировой войне
И все же он не оставляет попытки провести акцию 9 мая. Но сделать это, не выходя из дома. Он призвал харьковчан выйти на балконы в этот день с фотографиями родственников, воевавших во время Второй мировой войны.
Почему СССР и некоторые постсоветские страны отмечают 9 мая
Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японской Империи. 8 мая капитулировала только Германия. Акт капитуляции был подписан в 22:43 8 мая 1945 года. По московскому времени это было 00:43 9 мая. В СССР это удачно использовали, чтобы отмечать победу отдельно от Европы и США в период "холодной войны".
К тому же, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года (еще до капитуляции Германии) 9 мая был установлен как день "всенародного торжества". В 1948 году, учитывая ужасные последствия войны, в частности наличие огромного количества инвалидов, праздник отменили.
Статус государственного праздника 9 мая снова получило в 1965 году.
С 2015 года в Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны, и примирения между странами-участниками Второй мировой войны)
Главные даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Программу действий правительства Шмыгаля зарегистрировали в Раде: что она предусматриваетсегодня , 14:41
-
Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналовсегодня , 10:47
-
Украинские больницы могут получить отечественные аппараты ИВЛ в ближайшие недели, – президентсегодня , 13:51
-
Судебные заседания в условиях карантина: Рада одобрила новый законопроектсегодня , 15:08
-
Женщина в Черновцах обругала полицейских под стенами храма из-за карантина: видео (18+)сегодня , 09:48
-
Надеяться, что Россия получила отпор и остановится, не стоит, – посол Украины в ООН Кислицасегодня , 11:54