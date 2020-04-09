Из-за карантина в Украине уничтожат миллионы цветов: подробности

Строгие карантинные ограничения, введенные в Украине из-за распространения COVID-19 привели к снижению спроса на цветы. Следовательно, предприниматели, которые выращивают их, вынуждены выбрасывать и уничтожать основную часть готовой продукции.

Так, власник тюльпанового поля у селі Реваківці на Буковині через карантин буде змушений зірвати і викинути близько 3 мільйонів квітів. Про це підприємець Олександр Стратійчук, який цього року висадив півтора гектара поля квітів, розповів у коментарі Укрінформу.

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За попередніми підрахунками, збитки становитимуть майже 20 тисяч доларів.

Цього року ми висадили майже 3 мільйони квітів на полі розміром у 1,5 гектари. Відкриття тюльпанового поля планували провести усередині квітня. Але зараз триває карантин і переносити відкриття немає куди, бо це квіти, вони чекати завершення карантину не будуть,

– розповів чоловік.

За його словами, пускати людей на поле тепер він теж не може.Тому, якщо обмеження не знімуть за 1,5 – 2 тижні, то доведеться усі квіти зірвати і викинути.

"Усе закрито і спробувати продати квіти зараз дуже важко", – поскаржився чоловік.

Водночас, про знищення квітів повідомляє велика українська компанія з вирощування троянд.

Комерційний директор тепличного комплексу "Асканія-Флора", що на Київщині, Віктор Федоренко у коментарі Інтерфакс-Україна зізнався: за 20 років роботи підприємство вперше зіткнулося з такими труднощами.

Наш ринок збуту на понад 90% зосереджений в Україні, а зараз він зменшився до мінімуму. У кілька разів скоротилися відвантаження троянд,

– розповів він.

За словами Федоренка, ситуація з трояндами ускладнюється ще через те, що ця квітка має дуже обмежений термін зберігання – всього тиждень. Він додав, що якщо карантин в Україні затягнеться, то дуже мало тепличних підприємств зможуть утриматися на плаву.

Цікаво! Схожа проблема виникла не лише в Україні. У Нідерландах ще в березні фермерам довелося знищити тонни квітів. Оборот квіткової галузі Нідерландів скоротився вже на 85%. Деякі голландські фермери, щоб не викидати квіти, роздавали тюльпани медикам в знак подяки за їхню працю.

Нідерландський відеоролик "Купуй квіти, а не туалетний папір":