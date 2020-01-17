Из-за катастрофы с самолетом МАУ в Украину едет спецпредставитель Ирана: для чего

Уже на следующей неделе Украину посетит специальный представитель иранской стороны, который, кроме извинений, озвучит свои разъяснения по делу. Таким образом Украина хочет публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины.

О приезде специального представителя Ирана в Украину сообщил глава МИД Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

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В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели, в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями... Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом,

– подчеркнул он.

Что сейчас происходит с делом о сбитии самолета МАУ в Иране:

Как говорит Пристайко, взаимодействие с иранской стороной держится "фактически на слове" и "на политическом заявлении лидера Ирана".

Спецпредставитель страны едет в Украину в частности потому, что неоднократно бывали случаи, когда публично было сделано заявление, но после этого никаких действий не было.

Уже созданы механизмы работы совместной группы (Иран – Украина) по уголовному расследованию. Такая группа также есть в ООН.

Пристайко анонсировал еще один телефонный разговор президентов Ирана и Украины. Точной даты он не назвал, по его словам, пока идет подготовка.

Коротко о катастрофе МАУ в Иране: