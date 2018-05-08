Из-за кого Путин потерял первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Президент России Владимир Путин возглавлял рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

Путин занимал первую позицию самого влиятельного человека мира, однако в этом году это уже не так, сообщает Forbes.

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Президент России опустился на второе место. Зато рейтинг возглавил, по мнению редакции, лидер Китая Си Цзиньпин.

Напомним, что в Китае президенту разрешили пожизненно управлять страной. По оценке Forbes, культ личности Си Цзиньпина значительно усилился.

Президент США Дональд Трамп опустился со второго места на третье. Так Forbes оценил трудности, с которыми Трампу удается пробивать через Конгресс свои решения, расследование в отношении президента со стороны правоохранительных органов и неспособность Трампа избавиться от скандалов в личной жизни и бизнесе.

На четвертом месте в рейтинге канцлер ФРГ Ангела Меркель, Forbes считает ее самой влиятельной женщиной в мире и фактическим лидером Европы.

Отметим, что в апреле 2018 года Путин впервые за пять лет не попал в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.