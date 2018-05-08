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Из-за кого Путин потерял первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes

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Путин потерял первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes
Путин потерял первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин возглавлял рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

Путин занимал первую позицию самого влиятельного человека мира, однако в этом году это уже не так, сообщает Forbes.

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Президент России опустился на второе место. Зато рейтинг возглавил, по мнению редакции, лидер Китая Си Цзиньпин.

Напомним, что в Китае президенту разрешили пожизненно управлять страной. По оценке Forbes, культ личности Си Цзиньпина значительно усилился.

Президент США Дональд Трамп опустился со второго места на третье. Так Forbes оценил трудности, с которыми Трампу удается пробивать через Конгресс свои решения, расследование в отношении президента со стороны правоохранительных органов и неспособность Трампа избавиться от скандалов в личной жизни и бизнесе.

На четвертом месте в рейтинге канцлер ФРГ Ангела Меркель, Forbes считает ее самой влиятельной женщиной в мире и фактическим лидером Европы.

Отметим, что в апреле 2018 года Путин впервые за пять лет не попал в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

Теги: Новости России Владимир Путин Китай Дональд Трамп Ангела Меркель рейтинги Forbes
Источник: 24 Канал
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