Из-за коронавируса авиакомпании потеряют 314 миллиардов долларов

Прибыль авиакомпаний из-за связанного с коронавирусом кризиса в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года.

О потенциальных потерях авиакомпаний из-за COVID-19 говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

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Предыдущий прогноз за 24 марта предусматривал, что заработок авиаперевозчиков упадет на 252 миллиарда долларов или на 44%. Однако уже через несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис еще больше охватил регионы Африки и Латинской Америки.

Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление авиаотрасли до прежних показателей и прогнозирует, что оно будет постепенным.

Согласно прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 миллионов работников из 65,5 миллионов людей, которые работают в авиаотрасли и смежных сегментах экономики.

Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работу могут потерять 11,2 миллиона человек, и Европу – с потерей рабочих мест в объеме 5,6 миллиона.

Заметим, что регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе – сентябре 2020 года. Однако для того, чтобы выйти на докризисный режим, понадобится примерно 2 года.



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