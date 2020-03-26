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      Из-за коронавируса Киевсовет решил проводить свои заседания в режиме онлайн

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      Киевский городской совет в период карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сможет проводить свои заседания в режиме онлайн. Соответствующее решение 26 марта приняли 74 столичных депутата из 91.

      Это правило будет действовать в исключительных случаях на время введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в столице, объяснили в Киевском городском совете.

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      В режиме онлайн также будут проводиться заседания президиума и согласительного совета Киевсовета. Заместитель городского главы Владимир Прокопов отметил, что Киевсовет будет постоянно защищать интересы киевлян.

      Для безопасности и депутатов, и сотен людей, которые организуют работу мэрии, мы приняли решение об онлайн-голосовании. Хочу заверить, что на повестке дня будут только те вопросы, которые важны для защиты прав и законных интересов киевлян во время чрезвычайной ситуации,
      – отметил Прокопов.

      К слову, на период карантина перейти на работу в режиме онлайн может и Верховная Рада Украины. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и может быть проголосован на внеочередном заседании. Предварительно такое может произойти в воскресенье, 29 марта.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: КГГА Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Местное самоуправление Новости Киева Новости Украины Новости политики
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