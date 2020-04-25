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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Из-за коронавируса Крым хочет отгородиться от России, но не может

      - Читати новину українською
      В Крыму просят россиян не лезть на полуостров
      В Крыму просят россиян не лезть на полуостров / mygazeta.com

      Ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов впервые за 6 лет оккупации полуострова признал, что россиянам там не место. Правда, причиной для этого стала пандемия коронавируса, несмотря на которую туристы из соседней страны продолжают ехать в украинский Крым.

      Аксенов записал в своем фейсбуке обращение, в котором жалуется на то, что получает постоянные обращения от крымчан. Им не нравится, что россияне везут к ним свой коронавирус.

      Важно Коронавирус в оккупированном Крыму: зафиксировано рекордное количество случаев

      Далее ставленник оккупантов почему-то заявляет, будто крымчане "рады видеть в гостях своих сограждан". Видимо, ему стоит напомнить, что сограждане крымчан – украинцы, а насильно выданные в Крыму российские паспорта никто не признает.

      Другого выхода у нас просто нет. Настоятельно прошу воздержаться от поездок в Крым – как в командировку, так и отдыхать. Все крымские санатории и места отдыха закрыты,
      – заявил Сергей Аксенов.

      Информацию о том, что гостиницы и санатории в Крыму закрыты, подтверждает и издание "Крым.Реалии". Правда, журналисты объясняют: некоторые из жителей Крыма продолжают селить у себя туристов из России, несмотря на все угрозы.

      Здесь верх, вероятно, берет желание подзаработать. Так в условиях фактически отсутствующей конкуренции, люди могут самостоятельно устанавливать цену на жилье для россиян, которые уже приехали в Крым и им некуда деваться.

      К слову, перед пасхальными праздниками пассажиропоток через мост оккупантов вырос на 40%. На мосту установили блокпосты и обещали пропускать только тех, кто сможет документально подтвердить цель поездки.

      Обращение ставленника оккупантов Аксенова: смотрите видео

      Что известно о коронавирусе в Крыму?По состоянию на 25 апреля в Крыму зафиксировано уже 92 случая заболевания коронавирусом. Из них 25 в Севастополе, а 10 – за последние сутки, что сейчас является рекордом.

      Сам Аксенов не раз признавался, что значительная доля случаев завезены из России, которая считает украинский полуостров "своим". Впрочем инфекция уже начала активно распространяться и в самом Крыму.

      Общественные организации и представители украинской дипломатии утверждают, что оккупанты существенно занижают реальное количество больных в Крыму. Например, соседняя Россия по этому показателю уже почти догнала Китай – там заболели более 68 тысяч человек.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
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