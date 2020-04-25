Из-за коронавируса Крым хочет отгородиться от России, но не может

Ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов впервые за 6 лет оккупации полуострова признал, что россиянам там не место. Правда, причиной для этого стала пандемия коронавируса, несмотря на которую туристы из соседней страны продолжают ехать в украинский Крым.

Аксенов записал в своем фейсбуке обращение, в котором жалуется на то, что получает постоянные обращения от крымчан. Им не нравится, что россияне везут к ним свой коронавирус.

Важно Коронавирус в оккупированном Крыму: зафиксировано рекордное количество случаев

Далее ставленник оккупантов почему-то заявляет, будто крымчане "рады видеть в гостях своих сограждан". Видимо, ему стоит напомнить, что сограждане крымчан – украинцы, а насильно выданные в Крыму российские паспорта никто не признает.

Другого выхода у нас просто нет. Настоятельно прошу воздержаться от поездок в Крым – как в командировку, так и отдыхать. Все крымские санатории и места отдыха закрыты,

– заявил Сергей Аксенов.

Информацию о том, что гостиницы и санатории в Крыму закрыты, подтверждает и издание "Крым.Реалии". Правда, журналисты объясняют: некоторые из жителей Крыма продолжают селить у себя туристов из России, несмотря на все угрозы.

Здесь верх, вероятно, берет желание подзаработать. Так в условиях фактически отсутствующей конкуренции, люди могут самостоятельно устанавливать цену на жилье для россиян, которые уже приехали в Крым и им некуда деваться.

К слову, перед пасхальными праздниками пассажиропоток через мост оккупантов вырос на 40%. На мосту установили блокпосты и обещали пропускать только тех, кто сможет документально подтвердить цель поездки.

Обращение ставленника оккупантов Аксенова: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Крыму?По состоянию на 25 апреля в Крыму зафиксировано уже 92 случая заболевания коронавирусом. Из них 25 в Севастополе, а 10 – за последние сутки, что сейчас является рекордом.



Сам Аксенов не раз признавался, что значительная доля случаев завезены из России, которая считает украинский полуостров "своим". Впрочем инфекция уже начала активно распространяться и в самом Крыму.



Общественные организации и представители украинской дипломатии утверждают, что оккупанты существенно занижают реальное количество больных в Крыму. Например, соседняя Россия по этому показателю уже почти догнала Китай – там заболели более 68 тысяч человек.