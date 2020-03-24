Из-за коронавируса отменяют общественный транспорт и закрывают рынки в Чернигове
С 27 марта в Чернигове приостанавливают работу общественного транспорта. Кроме того, с 24 числа в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности, продуктовые. Причина таких мер – карантин, введенный украинской властью из-за распространения коронавируса.
Об этом во время брифинга заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает пресс-служба Черниговского городского совета.
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По его словам, работу общественного транспорта в обычном режиме продлили до 26 марта. Таким образом, еще дополнительно два дня, 25 и 26 марта, транспорт в Чернигове будет работать как обычно.
А с 27 марта троллейбусы уже будут только доставлять работников к предприятиям. Они будут на линиях с 06:00 до 09:00, а затем с 16:00 до 20:00, и вход будет только по специальным временным удостоверениями. Это будут нерегулярные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в том числе льготники. Цена билета – обычная,
– отметил черниговский городской голова.
Атрошенко добавил, что временные удостоверения для проезда будут выдавать работникам:
- критически важных объектов,
- магазинов и аптек,
- военных и других силовых структур,
- налоговой,
- органов управления.
Мэр Чернигова подчеркнул, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнеобеспечение города.
"В ближайшие два дня все руководители соответствующих предприятий, учреждений и организаций подготовят в соответствующем формате информацию о своих работниках. Сейчас в издательстве "Деснянская правда" уже заказано почти 10 тысяч таких пропусков. Затем их распечатают и раздадут работникам", – сообщил чиновник.
Также мэр Чернигова рассказал, что удостоверение будет иметь:
- оригинал подписи черниговского городского головы,
- оригинал печати Черниговского городского совета.
Благодаря такой защите их невозможно будет подделать.
Автобусы частных перевозчиков будут обслуживать спецперевозки по частным заказам руководителей других предприятий. Такие маршруты нужно будет согласовать с патрульной полицией.
Кроме того, Черниговская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 24 марта в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности продуктовые. Этот вопрос контролирует полиция. По состоянию на 22 марта на Черниговщине работали 13 рынков.