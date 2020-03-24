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      Из-за коронавируса отменяют общественный транспорт и закрывают рынки в Чернигове

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      С 27 марта в Чернигове приостанавливают работу общественного транспорта. Кроме того, с 24 числа в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности, продуктовые. Причина таких мер – карантин, введенный украинской властью из-за распространения коронавируса.

      Об этом во время брифинга заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает пресс-служба Черниговского городского совета.

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      По его словам, работу общественного транспорта в обычном режиме продлили до 26 марта. Таким образом, еще дополнительно два дня, 25 и 26 марта, транспорт в Чернигове будет работать как обычно.

      А с 27 марта троллейбусы уже будут только доставлять работников к предприятиям. Они будут на линиях с 06:00 до 09:00, а затем с 16:00 до 20:00, и вход будет только по специальным временным удостоверениями. Это будут нерегулярные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в том числе льготники. Цена билета – обычная,
      – отметил черниговский городской голова.

      Атрошенко добавил, что временные удостоверения для проезда будут выдавать работникам:

      • критически важных объектов,
      • магазинов и аптек,
      • военных и других силовых структур,
      • налоговой,
      • органов управления.

      Мэр Чернигова подчеркнул, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнеобеспечение города.

      "В ближайшие два дня все руководители соответствующих предприятий, учреждений и организаций подготовят в соответствующем формате информацию о своих работниках. Сейчас в издательстве "Деснянская правда" уже заказано почти 10 тысяч таких пропусков. Затем их распечатают и раздадут работникам", – сообщил чиновник.

      Также мэр Чернигова рассказал, что удостоверение будет иметь:

      • оригинал подписи черниговского городского головы,
      • оригинал печати Черниговского городского совета.

      Благодаря такой защите их невозможно будет подделать.

      Автобусы частных перевозчиков будут обслуживать спецперевозки по частным заказам руководителей других предприятий. Такие маршруты нужно будет согласовать с патрульной полицией.

      Кроме того, Черниговская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 24 марта в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности продуктовые. Этот вопрос контролирует полиция. По состоянию на 22 марта на Черниговщине работали 13 рынков.

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      Теги: Транспорт Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Чернигова
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