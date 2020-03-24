Из-за коронавируса отменяют общественный транспорт и закрывают рынки в Чернигове

С 27 марта в Чернигове приостанавливают работу общественного транспорта. Кроме того, с 24 числа в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности, продуктовые. Причина таких мер – карантин, введенный украинской властью из-за распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает пресс-служба Черниговского городского совета.

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По его словам, работу общественного транспорта в обычном режиме продлили до 26 марта. Таким образом, еще дополнительно два дня, 25 и 26 марта, транспорт в Чернигове будет работать как обычно.

А с 27 марта троллейбусы уже будут только доставлять работников к предприятиям. Они будут на линиях с 06:00 до 09:00, а затем с 16:00 до 20:00, и вход будет только по специальным временным удостоверениями. Это будут нерегулярные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в том числе льготники. Цена билета – обычная,

– отметил черниговский городской голова.

Атрошенко добавил, что временные удостоверения для проезда будут выдавать работникам:

критически важных объектов,

магазинов и аптек,

военных и других силовых структур,

налоговой,

органов управления.

Мэр Чернигова подчеркнул, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнеобеспечение города.

"В ближайшие два дня все руководители соответствующих предприятий, учреждений и организаций подготовят в соответствующем формате информацию о своих работниках. Сейчас в издательстве "Деснянская правда" уже заказано почти 10 тысяч таких пропусков. Затем их распечатают и раздадут работникам", – сообщил чиновник.

Также мэр Чернигова рассказал, что удостоверение будет иметь:

оригинал подписи черниговского городского головы,

оригинал печати Черниговского городского совета.

Благодаря такой защите их невозможно будет подделать.

Автобусы частных перевозчиков будут обслуживать спецперевозки по частным заказам руководителей других предприятий. Такие маршруты нужно будет согласовать с патрульной полицией.

Кроме того, Черниговская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 24 марта в Черниговской области должны быть закрыты все рынки, в частности продуктовые. Этот вопрос контролирует полиция. По состоянию на 22 марта на Черниговщине работали 13 рынков.