Из-за коронавируса страны G20 впервые в истории заседали онлайн: о чем договорились

Страны "Большой двадцатки" из-за пандемии Covid-2019 26 марта провели заседание в режиме видеоконференции. В итоге обсуждений пришли к согласию относительно того, как противостоять вероятному всемирному кризису из-за карантина.

Так, лидеры G20 договорились совместно бороться с последствиями пандемии в разных сферах жизни. Представителям стран с разных континентов единогласно понятно, что коронавирус неизменно затронет социальную жизнь и экономику всего мира, пишет Интерфакс – Украина.

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Мы признаем необходимость срочных действий в краткосрочной перспективе по усилению глобальной борьбы с кризисом COVID-19. Мы решительно преданы тому, чтобы сформировать единый фронт перед этой общей угрозой,

– говорится в их совместном заявлении.

Лидеры стран G20 видят необходимость срочных мер по усилению борьбы против коронавируса в мире. Страны намерены "быстро работать вместе и с заинтересованными сторонами" с целью ликвидации дефицита финансирования в Плане стратегической готовности и реагирования ВОЗ.

Кстати. На вечер 26 марта в мире более 492 тысячи больных. Умерли от коронавируса 22 тысячи 184 человека.

Кто входит в G20?Большая двадцатка, или G20 – это группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 стран: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В общем экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли.



В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и коллективный представитель – Европейский Союз.