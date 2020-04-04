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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Из-за коронавируса: в Перу мужчинам и женщинам запретили появляться на улице в один день

      - Читати новину українською
      В Перу усилили карантин / Getty Images

      Власть Перу продолжает усиливать ограничения из-за пандемии коронавируса в мире. Отныне мужчинам и женщинам запретили одновременно выходить на улицу.

      Мужчинам разрешили выходить из дома в понедельник, среду и пятницу, женщинам – во вторник, четверг и субботу, сообщает ВВС.

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      При этом в воскресенье всем запретили выходить на улицу.

      Президент страны Мартин Вискарра пояснил, что предыдущие ограничения тоже были результативными, но не настолько, как ожидалось.

      Что известно про коронавирус в Перу?В Перу зафиксировали 1 414 случая инфицирования коронавирусом, 55 человек умерли. В то же время 537 пациентам удалось выздороветь.

      Заметим, что из-за пандемии коронавируса страны ввели карантин и штрафы за его нарушение. Как за рубежом пытаются бороться с распространением коронавируса – читайте по ссылке.

      В мире более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, более 55 тысяч человек скончались, выздоровели – 220 тысяч.

      симптоми коронавірусу
      Какие симптомы у коронавируса / Инфографика 24 канала
       
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Перу
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