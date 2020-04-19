Из-за коронавируса в США отменили действие закона, направленного на борьбу с Ку-клукс-кланом

Власти штата Джорджия временно приостановили действие закона 1951 года, который был принят для борьбы с Ку-клукс-кланом. Он запрещал носить маски или другие вещи, которые скрывали лицо, в общественных местах.

Остановить действие этого закона власти штата заставила ситуация с коронавирусом, пишет New York Post. Ведь из-за использования защитных масок в общественных местах его жители могли предстать перед законом. А выйти в магазин или аптеку без защитной маски они не могли, чтобы не подвергнуться опасности заражения.

Стоящее В Украине коронавирусом заболели 978 медиков и 332 ребенка

Что такое Ку-клукс-клан?Ку-клукс-клан или Невидимая Империя Юга (англ. Ku Klux Klan) – название нескольких расистских и террористических организаций в США, в основном на юге. Первые организации возникли еще в 1865 году и просуществовали до 1870-х годов. Вторая волна – в 1915-1945 годах. Третья волна – после 1956 года.



В разные годы количество членов Ку-клукс-клана доходило до 6 миллионов человек.



Отмечаются расистскими, гомофобными и антисемитскими идеологиями. Часто совершали нападения на активистов и представителей власти.

Больше об этом Ку-клукс-клан: что известно о самой жестокой тайной организации США

Поэтому указ губернатора Брайана Кемпа разрешил ношение маски, капюшона или другого средства, с помощью которого часть лица может быть скрыта. Однако лишь при условии, что оно используется согласно рекомендациям медиков для того, чтобы преодолеть распространение COVID-19.

Коронавирус в США: главное

По состоянию на 18 апреля в США было зафиксировано более 710 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю США на первом месте в мире.

От COVID-19 умерло более 37 тысяч в США.

Только в самом штате Джорджия было зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса. Умерли 550 человек.