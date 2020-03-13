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      Из-за коронавируса за день богатейшие люди мира потеряли 78 миллиардов долларов

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      Джефф Безос потерял 8 миллиардов долларов / Daily Sabah

      Совокупное состояние двадцати богатейших людей мира за 12 марта уменьшились на 78 миллиардов долларов. Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал с 1987 года.

      Номер один в списке самых богатых людей мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял 8 миллиардов долларов на фоне падения акций Amazon на 8%. Сейчас состояние Безоса оценивается в более 104 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

      К теме Мировой кризис 2020 и коронавирус в Украине: как подготовиться к худшему

      Бернар Арно – третий в рейтинге мировых богачей – владелец Louis Vuitton и Dior потерял 7,7 миллиарда долларов, осталось у него – более 82 миллиарда.

      Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 5,7 миллиарда долларов. При этом акции Facebook упали более чем на 9%. Сейчас состояние Цукерберга оценивают в 57,4 миляьрда долларов.

      Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потерял более 5 миллиардов, его состояние оценивают в почти сто миллиардов в американской валюте.

      Мировой кризис из-за вспышки коронавируса

      • Объявление пандемии коронавируса в мире повлекло 12 марта крупнейший обвал индексов на фондовом рынке США с 1987 года.
      • Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года 12 марта по итогам заседания Европейского центрального банка.
      • Торги на биржах в США останавливали дважды на этой неделе.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Деньги Новости США Мировой кризис 2020 Билл Гейтс Марк Цукерберг Джефф Безос
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