Из-за коронавируса за день богатейшие люди мира потеряли 78 миллиардов долларов

Совокупное состояние двадцати богатейших людей мира за 12 марта уменьшились на 78 миллиардов долларов. Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал с 1987 года.

Номер один в списке самых богатых людей мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял 8 миллиардов долларов на фоне падения акций Amazon на 8%. Сейчас состояние Безоса оценивается в более 104 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

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Бернар Арно – третий в рейтинге мировых богачей – владелец Louis Vuitton и Dior потерял 7,7 миллиарда долларов, осталось у него – более 82 миллиарда.

Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 5,7 миллиарда долларов. При этом акции Facebook упали более чем на 9%. Сейчас состояние Цукерберга оценивают в 57,4 миляьрда долларов.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потерял более 5 миллиардов, его состояние оценивают в почти сто миллиардов в американской валюте.

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