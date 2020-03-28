Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попасть

Из-за вспышки COVID-19 ввели ограничение пересечения линии проведения Операции объединенных сил со стороны Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины. Ограничения действуют с утра 28 марта.

Проезд на территорию проведения ООС ограничен для лиц, не имеющих регистрации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в фейсбуке.

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Так же ограничено движение с территории Луганщины и Донетчины. Местным жителям рекомендуют не покидать районы постоянного проживания.

Кто может попасть в зону ООС:

лица, являющиеся перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивающие жизнедеятельность гражданского населения;

лица, являющиеся представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;

лица, зарегистрированные на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

медицинские работники, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки Covid-19;

работники СМИ при наличии аккредитации;

представители международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;

представители органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами;

лица, осуществляющие логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.

Исключения будут делать для граждан при критических жизненных обстоятельствах и наличии подтверждающих документов.

К слову, сейчас в зоне проведения ООС не зафиксировано случаев коронавируса. На Донбасс уже поступило более тысячи тестов тестирование военных продолжается.