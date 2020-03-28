Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попасть
Из-за вспышки COVID-19 ввели ограничение пересечения линии проведения Операции объединенных сил со стороны Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины. Ограничения действуют с утра 28 марта.
Проезд на территорию проведения ООС ограничен для лиц, не имеющих регистрации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в фейсбуке.
К теме Есть ли больные коронавирусом среди украинских воинов: в ВСУ отчитались о ситуации
Так же ограничено движение с территории Луганщины и Донетчины. Местным жителям рекомендуют не покидать районы постоянного проживания.
Кто может попасть в зону ООС:
- лица, являющиеся перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивающие жизнедеятельность гражданского населения;
- лица, являющиеся представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;
- лица, зарегистрированные на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;
- медицинские работники, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки Covid-19;
- работники СМИ при наличии аккредитации;
- представители международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;
- представители органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами;
- лица, осуществляющие логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.
Исключения будут делать для граждан при критических жизненных обстоятельствах и наличии подтверждающих документов.
К слову, сейчас в зоне проведения ООС не зафиксировано случаев коронавируса. На Донбасс уже поступило более тысячи тестов тестирование военных продолжается.
Читайте также
-
Медиков кинули "голыми" на борьбу с врагом, – активистка о ситуации на Тернопольщинесегодня , 14:33
-
Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наевасегодня , 13:02
-
В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: фото, видеосегодня , 12:42
-
Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скринингсегодня , 11:26
-
На границе с Польшей исчезли очередисегодня , 12:31
-
У нас картофель есть, - Лукашенко отрицает возможный голод из-за коронавируса: видеосегодня , 11:57