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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попасть

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      Ограничения пересечения линии зоны ООС действуют с 28 марта / UA: Донбасс

      Из-за вспышки COVID-19 ввели ограничение пересечения линии проведения Операции объединенных сил со стороны Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины. Ограничения действуют с утра 28 марта.

      Проезд на территорию проведения ООС ограничен для лиц, не имеющих регистрации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в фейсбуке.

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      Так же ограничено движение с территории Луганщины и Донетчины. Местным жителям рекомендуют не покидать районы постоянного проживания.

      Кто может попасть в зону ООС:

      • лица, являющиеся перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивающие жизнедеятельность гражданского населения;
      • лица, являющиеся представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;
      • лица, зарегистрированные на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;
      • медицинские работники, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки Covid-19;
      • работники СМИ при наличии аккредитации;
      • представители международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;
      • представители органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами;
      • лица, осуществляющие логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.

      Исключения будут делать для граждан при критических жизненных обстоятельствах и наличии подтверждающих документов.

      К слову, сейчас в зоне проведения ООС не зафиксировано случаев коронавируса. На Донбасс уже поступило более тысячи тестов тестирование военных продолжается.


      як виявити коронавірус
       Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Вооруженные силы Украины Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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