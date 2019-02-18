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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Из-за коррупции Украина до сих пор не в НАТО, – Наливайченко

      Актуальное интервью 11 Читати новину українською

      Про "Азовский пакет санкций" в отношении России, поддержку международных партнеров и коррупцию, как препятствие на пути ко вступлению в НАТО – в прямом эфире 24 канала заявил экс-глава СБУ, а ныне лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      – Сразу после агрессии России в Керченском проливе я представил "Азовский пакет санкций". Это серьезные секторальные санкции против банковских и финансовых учреждений РФ, как страны-агрессора. Также предложил включить более серьезные принудительные меры по ограничению использования в России технологий и других возможностей для газо и нефтедобычи. Важно было отстоять мнение, что адресных санкций на этот раз недостаточно.

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      – Важно, чтобы у нас появился национальный план действий по деоккупации и принудить Россию вывести свои войска с нашей территории. Я иду в президенты с четким планом действий по этому поводу. И международные санкции, и Азовский пакет санкций – это только составляющая, но ее недостаточно для окончания войны.

      – Польша, Румыния и другие соседи размещают военные контингенты НАТО на своей территории для обороны. Нам пора тоже это делать, особенно после президентских выборов, ситуация изменится и можно будет инициировать перед партнерами по НАТО два пункта. Первое – это план действий для интеграции в Альянс. Второе – для выполнения этого плана действий на нашей территории, на базе наших воинских частей. Нам можно и нужно создавать военное присутствие натовских партнеров в интересах обороны Украины.

      – План действий для членства в Альянсе нужно было получить еще 9 лет назад, но из-за Януковича и Порошенко мы его потеряли. Главная причина, почему Украина до сих пор не получила этот план действий для вступления в НАТО – это коррупция.

      – Страны НАТО живут по другим стандартам. Там большие бюджеты тратят на обороноспособность, на вооруженные силы. Также эти страны развивают свою оборонную промышленность.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
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      Теги: Конфликт в Азовском море Санкции Евросоюз Новости США НАТО Валентин Наливайченко
      Источник: 24 канал
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