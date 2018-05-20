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Из-за космических цен на жилье во время финала Лиги Чемпионов фаны "Реала" сдали 2000 билетов

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Часть фанов
Часть фанов "Реала" будет бойкотировать финал Лиги Чемпионов / styler.rbc.ua

Болельщики "Реала" отказываются лететь в Киев на финал Лиги Чемпионов. Более двух тысяч фанов испанского футбольного клуба уже сдали свои билеты на матч "Реал" – "Ливерпуль", который состоится 26 мая.

Все - из-за проблем с размещением в Киеве. Любители футбола возмущены стоимостью жилья в столице Украины.

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Напомним, рост цен на размещение в отелях Киева на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая побил рекорды среди городов, принимающих у себя финал, за последние 6 лет. В день проведения матча ненасытные владельцы отелей подняли цены в десятки раз. Просят с гостей от 30-ти тысяч гривен в сутки. Мало того – цены выросли и на авиабилеты.

В целом руководство мадридского клуба выделило фанатам, которые имеют абонементы на матчи "Реала", почти 13 тысяч билетов на финал Лиги Чемпионов. Однако фаны продолжают от них отказываться. Более того, обещают жаловаться в Союз европейских футбольных ассоциаций.

К слову, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в Киеве. Причиной для проверки послужил именно ажиотаж из-за поднятия цен отелей на период проведения финала Лиги Чемпионов.

Теги: Новости Киева Скандал Новости спорта Недвижимость Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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