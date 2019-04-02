Из-за кражи в Николаеве пересчитают голоса избирателей на одном из участков: подробности

На одном из участков Николаева членам избирательной комиссии придется пересчитать голоса избирателей. Все потому, что эти доверчивые люди собственноручно передали мошеннице пакет с протоколами подсчета голосов.

Неизвестная представилась им членом окружной комиссии и попросила предоставить протокол. Так, члены УИК № 128, долго не раздумывая, передали женщине пакет с протоколами, сообщают в полиции.

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Она его распаковала и вытащила один протокол, велела ждать и ушла. С места происшествия женщина уехала на такси. Только тогда члены участковой комиссии поняли, что их обманули,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность мошенницы. А вот бюллетени членам комиссии придется еще раз пересчитать.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного производства по статье "Препятствование осуществлению избирательного права".

Отметим, что с утра 31 марта полиция зарегистрировала 2605 заявлений о нарушении избирательного законодательства. Среди самых распространенных нарушений: фотографирование бюллетеня и незаконная агитация.

Кроме того, правоохранители открыли 61 уголовное производство в день выборов.

Что грозит нарушителям на выборах? За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен, или исправительные работы.