Из-за ливня в Киеве огромное дерево упало на киоски

Поломанные деревья, подтоплены крыши, разбитые автомобили – последствия ливня в Киеве, который прошел в ночь с 18 на 19 августа. Больше всего пострадал центр города.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Анна Сердюк.

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По ее словам, в центре столицы затопило подземные парковки и торговые центры. Автомобили буквально плавали в воде, их состояние и повреждения информации пока нет. Возле станции метро "Дворец спорта" вода поднималась людям к шее.

Но кроме центра пострадали и дома людей, дворы киевских домов. В частности, в Голосеевском районе Киева дерево выкорчевало из-под бетонных плит и бросило на киоск – к счастью, он уже был закрыт, и никто не пострадал. В домах рядом затопило подвалы, повреждены кровли,

– сообщила журналистка.

К слову, 23 июля и 16 августа из-за сильных ливней часть Киева также ушла под воду, и каждый раз городской голова Виталий Кличко уверял, что на наиболее проблемных участках будет реконструирована система канализации, а там, где будет проходить капитальный ремонт дорог, будет устанавливаться совершенно новая система.

Напомним, в ночь с 18 на 19 августа в Киеве прошла ужасная гроза, которая наделала беды на улицах города. Автомобили почти полностью стояли в воде. Возле торгового центра "Гулливер" образовалось настоящее озеро, в котором утонули машины. Залило и паркинг ТЦ, персонал пришлось эвакуировать.