Из-за "минирования" автостанции и железнодорожного вокзала в Одессе эвакуировали 300 человек

В понедельник, 24 декабря, в Одессе искали взрывчатку. Сначала правоохранители получили анонимный звонок о заминировании автостанции "Привоз", а чуть позже – железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одессы.

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На места вероятной опасности сразу прибыли специалисты – полиция, кинологи и взрывотехники. Эвакуировали около трех сотен людей.



"Заминирование" вокзала в Одессе

И в результате тщательного обыска никакой взрывчатки не обнаружили. Следовательно, уже через несколько часов автостанция и вокзал, вернулись к привычному режиму работы.



Правоохранители взрывчатку не обнаружили

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

К слову, 28 ноября в Москве "заминировали" 15 торговых центров и эвакуировали тысячи людей. Тогда российские правоохранители заявили об украинских следах, мол, анонимные сообщения поступили с территории Украины.