14:55
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Из-за "минирования" автостанции и железнодорожного вокзала в Одессе эвакуировали 300 человек

      7 Читати новину українською
      Из-за вероятного минирования автостанции и железнодорожного вокзала в Одессе эвакуировали 300 человек
      Из-за вероятного минирования автостанции и железнодорожного вокзала в Одессе эвакуировали 300 человек / Полиция Одессы

      В понедельник, 24 декабря, в Одессе искали взрывчатку. Сначала правоохранители получили анонимный звонок о заминировании автостанции "Привоз", а чуть позже – железнодорожного вокзала.

      Об этом сообщила пресс-служба полиции Одессы.

      Читайте также: Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Киеве полиция эвакуировала 2 тысячи человек

      На места вероятной опасности сразу прибыли специалисты – полиция, кинологи и взрывотехники. Эвакуировали около трех сотен людей.


      "Заминирование" вокзала в Одессе

      И в результате тщательного обыска никакой взрывчатки не обнаружили. Следовательно, уже через несколько часов автостанция и вокзал, вернулись к привычному режиму работы.

      Правоохоронці вибухівку не виявили
      Правоохранители взрывчатку не обнаружили

      Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

      К слову, 28 ноября в Москве "заминировали" 15 торговых центров и эвакуировали тысячи людей. Тогда российские правоохранители заявили об украинских следах, мол, анонимные сообщения поступили с территории Украины.

      Теги: Полиция Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Поздравления с праздником последнего звонка от родителей, школьников, учителей и директора школы
       25 мая , 09:02
      Поиск работы в Украине: где легче всего устроиться и сколько это длится
       9 апреля 2017 , 13:02
      Ундер, Чалханоглу и Кo: Луческу обнародовал состав сборной Турции на матч против Украины
       9 ноября , 15:23
      Проверить легальность АЗС можно по электронной карте
       23 декабря , 18:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук