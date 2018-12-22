Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Киеве полиция эвакуировала 2 тысячи человек

В Киеве после анонимного сообщения о заминировании Центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала около 2 тысяч граждан. После проверки, опасных предметов не обнаружили.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции столицы.

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На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных,

– говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно эвакуировали из здания около 2 тысяч работников и пассажиров.

Взрывчатки и других опасных предметов на территории вокзала и прилегающей территории не нашли.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан", – добавили в полиции.

Напомним, 28 ноября в Москве "заминировали" 15 торговых центров и эвакуировали тысячи людей. Тогда российские правоохранители заявили про украинский след, мол, анонимные сообщения поступили с территории Украины.