Из-за мощных ливней в Индии распространяется лептоспироз: в зоне риска 5 миллионов человек

Из-за значительного подъема уровня воды в Индии быстро распространилась крысиная лихорадка. В 13 из 14 округов штата власти объявили о повышенном уровне опасности.

В пораженных зонах гражданам советуют обращаться в местные больницы для получения профилактической помощи.

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Крысиную лихорадку (официальное название – лептоспироз) вызывает бактерия, которая содержится в урине больных животных и через воду она передается человеку. В зоне риска проживает более 5 миллионов граждан. К пораженным наводнениями территориям направили военных для оказания помощи местному населению.



Из-за значительного подъема уровня воды в Индии быстро распространился лептоспироз

Напомним, в Индии продолжает расти число жертв масштабных наводнений, вызванных мощными ливнями. Погибших уже 1400, больше всего в штате Керала – 488. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время дожди могут восстановиться.

Что такое лептоспироз?Это острая инфекционная болезнь из группы зоонозов, которая протекает с лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем, геморрагическим синдромом. Серьезные вспышки этой болезни происходят после наводнений. Среди тяжелых форм лептоспироза летальность достигает 30-35%.