Из-за мощных обстрелов боевиков ранены 4 украинских бойцов: у них – минно-взрывные травмы

Враг продолжает свою агрессию на оккупированном Донбассе. Так, за текущие сутки, 10 ноября, пророссийские боевики уже 5 раз нарушили режим тишины. 4 украинских защитников получили ранения. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Оккупанты бьют из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

Важно: Разведения войск на новых участках зимой не будет, – ООС

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела – возле Майорска и неподалеку от Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты провели 3 обстрела по позициям Объединенных сил: 2 раза вблизи Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса, и возле Красногоровки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили 4 военнослужащих Объединенных сил. Поврежден также автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

Внимание! За прошедшие сутки, 9 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Ранения получил военный. К счастью, без потерь.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала