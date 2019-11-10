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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Из-за мощных обстрелов боевиков ранены 4 украинских бойцов: у них – минно-взрывные травмы

      34 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Враг продолжает свою агрессию на оккупированном Донбассе. Так, за текущие сутки, 10 ноября, пророссийские боевики уже 5 раз нарушили режим тишины. 4 украинских защитников получили ранения. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

      Оккупанты бьют из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом информируют в штабе ООС.

      Важно: Разведения войск на новых участках зимой не будет, – ООС

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела – возле Майорска и неподалеку от Новотошковского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты провели 3 обстрела по позициям Объединенных сил: 2 раза вблизи Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса, и возле Красногоровки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили 4 военнослужащих Объединенных сил. Поврежден также автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение,
      – говорится в сообщении.

      Внимание! За прошедшие сутки, 9 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Ранения получил военный. К счастью, без потерь.

      карта ООС оуповані території
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      11968
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Постраждалі Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе
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