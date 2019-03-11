10:37
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Из-за мощных ветров в Украине погиб ребенок: фото последствий непогоды

      189 Читати новину українською
      Непогода в Украине
      Непогода в Украине / https://vgolos.com.ua

      Шквальный ветер в нескольких областях Украины привел к человеческим жертвам и значительным разрушениям.

      В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за падения части дерева в Виннице погиб один ребенок 2008 года рождения.

      Читайте также: Разрушительные торнадо в США: Алабама приходит в себя после убийственной стихии

       

      запоріжжя
      Ветер повалил деревья в Виннице

      вінниця

      Последствия непогоды в Виннице

      В Одессе разрушилась часть стены новостройки, в результате пострадал один человек 1935 года рождения.

      одеса
       

      одеса вітри

      В Одессе упал рекламный баннер

      В селе Ивановка, что на Тернопольщине произошло падение металлической водонапорной башни, которая была на стадии строительства. Вследствие порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш.

      негода тернопіль

      Металлическая водонапорная башня упала на Тернопольщине

      Спасатели сообщили, что почти полсотни сел и поселков остались без электроснабжения в пяти областях. Больше всего во Львовской области, где обесточены 19 населенных пунктов. Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

      blog_ava
      Курс валют на 11 марта: валюта продолжает сильно дешеветь
      сегодня
      581
      Теги: Новости Украины Тернополь Непогода в Украине Новости Львова Винница Жертвы Новости Одессы Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      сегодня , 10:00 "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      Юлія Ліпенцева 257
      Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      сегодня , 08:02 Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      775
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 марта , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 867
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      10 марта , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      701
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      10 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      649
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В колонии Тимошенко прозвучал последний звонок для выпускниц
       31 мая 2012 , 23:15 3
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Как сделать Lamborghini Murcielago из Porsche Boxster
       7 августа 2018 , 09:57
      Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
       31 октября 2018 , 22:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук