Из-за мощных ветров в Украине погиб ребенок: фото последствий непогоды

Шквальный ветер в нескольких областях Украины привел к человеческим жертвам и значительным разрушениям.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за падения части дерева в Виннице погиб один ребенок 2008 года рождения.

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Ветер повалил деревья в Виннице

Последствия непогоды в Виннице

В Одессе разрушилась часть стены новостройки, в результате пострадал один человек 1935 года рождения.





В Одессе упал рекламный баннер

В селе Ивановка, что на Тернопольщине произошло падение металлической водонапорной башни, которая была на стадии строительства. Вследствие порывов ветра остаются поврежденными 75 крыш.

Металлическая водонапорная башня упала на Тернопольщине

Спасатели сообщили, что почти полсотни сел и поселков остались без электроснабжения в пяти областях. Больше всего во Львовской области, где обесточены 19 населенных пунктов. Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.