Из-за моста оккупантов в Крыму стремительно мелеет канал морского порта, – СМИ

Керченский канал стремительно мелеет. Об этом свидетельствуют замеры воды на его участках: особенно заметны изменения за период с 2015 по 2019 годы. Резкое обмеление, скорее всего, вызвано возведением Крымского моста.

Так, осенью 2015 года Керченский подходной канал позволял проводить в торговый порт судна с осадкой до 8 метров, а уже в январе 2019 года проходная осадка кораблей уменьшилось до 4,9 метров, передает "Керчь.фм".

Читайте также: Во сколько России обошлось строительство моста через Керченский пролив

Ранее процесс обмеления плавно растягивался во времени, однако он резко активизировался после начала строительства Крымского моста.

В этом временном промежутке (с 2015 по 2019 годы) несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения.

По мнению специалиста издания, заиливание канала является естественным процессом, однако и он указывает на ухудшение проблемы после возведения Крымского моста.

После начала строительства Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Проблема может заключаться в изменении гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть,

– пояснил эксперт керченского сайта.

Кроме того, заиливание может вызвать серьезную проблему в судоходстве через Керченский пролив. Его можно спасти только при условии постоянной чистки канала. Однако такой эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель в тех местах, где они раньше свободно проходили.

"Уменьшение проходной осадки кораблей очень негативно влияет на возможности портов. Заиленный Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже фактически "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5-летней давности. Много людей потеряли работу", – отмечают в издании.

Что такое Крымский мост?Это переправа, которая соединяет аннексированный Россией Крымский полуостров с Таманским полуостровом в РФ. Он незаконно возведенный оккупантами: 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл мост и запустил автомобильное движение по нему.



Протяженность переправы составляет 19 километров. Российские оккупанты собираются открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту в 2019 году.